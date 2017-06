Doi miniștri vorbesc ca și cum n-ar fi demisionat

Motoarele economiei merg bine, programul de guvernare are o componentă de relaxare fiscală, puterea de cumpărare a crescut, inflația este cea mai mică din UE, investițiile străine au crescut, au fost create locuri de muncă iar rata șomajului se află la minim istoric. Acestea sunt câteva din constatările pe care ministrul demisionar de la Finanțe, Viorel Ștefan, le-a făcut în cadrul unei conferințe organizate de revista Capital. Un alt ministru, Alexadru Petrescu, care răspunde de Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a vorbit despre legea prevenirii, despre ajutoare de stat și despre atașații comerciali. Declarațiile au fost făcute în contextul în care PSD a depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului PSD pe motiv că a întârziat punerea în aplicare a programului de guvernare iar ținta directă este premierul Sorin Grindeanu. Ștefan a spus la conferința despre antreprenoriatul românesc că motoarele economiei merg bine, dar mai trebuie echilibrate. „România are în prezent cea mai mare creştere din Ununea Europeană. Dar trebuie să ne uităm atent la motoarele acestei creşteri. Despre programul de guvernare s-a vorbit în special despre o componentă care vizează relaxarea ficală. Dar el are şi o componentă care vizează echilibrarea sau chiar schimbarea acestor motoare. Sunt şi măsuri dureroase acolo. Reforme structurale. Statul poate determina aceste modificări doar prin măsuri legislative. E vorba de măsuri care vor determina modificări structurale şi în mediul concurenţial. Cu efecte pe productivitate, îmbunătăţirea veniturilor, ş.a.m.d. Faţă de anul trecut putrerea de cumpărare a crescut cu 15,7%. Este cea mai consistentă majorare din ultimii 15 ani. Inflaţia în România este de 0,4%, cea mai mciă din UE. Am atras şi investiţii străine care au generat locuri de muncă şi o rată a şomajului aflată la un minim istoric. Exporturile sunt şi ele la cel mai ridicat după 2012. Prin urmare, rezultatele sunt bune şi palpabile. Am început anul cu reducerea taxelor şi impozitelor. Am încercat să atacăm birocraţia. Trebuie să continuăm în această direcţie. Cu siguranţă toţi antreprenorii se gândesc în primul rând la ANAF. Ne-am propis să ieşim din paradigma care arată că de moarte şi de fisc nu poţi să scapi. Am regăsit această abordare şi la nivel european sau chiar la nivelul OECD. E mult mai productiv şi eficient ca o ţară să aibă o administrare fiscală prietenoasă decât un bau-bau”, a spus Ștefan.

La rândul său, Alexandru Petrescu a prezentat "câteva linii de acţiune pe care ministerul le are". "Aş începe cu Legea prevenirii. Cred că majoritattea agenţilor sunt oameni buni, însă cadrul în care ei acţionează este unul care îi împinge să fie mai puţin prietenoşi”, a afirmat oficialul. Conform acestuia, legea aduce la masă doi dintre jucatorii cei mai importanţi ai mediului de afaceri: antreprenorul şi autoritatea fiscală. Iar Legea aceasta presupune ca la 12 luni de la promulgare să aibă o sursă unică de infornmare, un site, unde să existe toate CAEN-urile, toate informaţiile despre bune practici ale echipelor de control. Petrescu a vorbit mai departe utilizând în exprimare viitorul, ca și cum n-ar fi depus demisia din funcție. ”Vom găsi pe Pilonoul 2 al acestei legi şi informaţii despre bune practici. E esenţial să ducă spre o conclucrare, fiindcă aşa vom avea costuri mai mici pentru autorităţile de control”, a punctat Petrescu. Minstrul demisionar a spus că în ceea ce privește ajutoarele de stat a fost introdus un memorandum pentru a califica şi industrii din zona celor creative, inclusiv industria cinematografică, cu atât maimult cu cât ţările vecine sunt mult mai dezvoltate din acest punt de vedere. De asemenea, Petrescu a folosit viitorul când s-a referit la atașații culturali. ”Pe 10 iulie, dăm startul unor evenimente sub egida săptămâna diplomaţiei economice, cu ataşati comerciali ai României din zonele de concentrare economică. Vreau să aduc împreună tot ce înseamnă reţeaua de ataşaţi comerciali, diplomaţia economică. Avem tendinţa să evaluăm guverne, activităţi ministeriale după nivelul investiţiilor străine, dar cred că trebuie să ne concentrăm şi pe nivelul investiţiilor româneşti în afară. Între 2005 şi 2015, erau 62 de filiale în străinătate, cu o cifră de afaceri, cumulată, de doar 700 milioane de euro. Foarte puţin”, a mai declarat Petrescu.