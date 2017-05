"Doi și-un sfert" și SIPA, pe cântarul lui Iohannis: "Așa ceva nu se poate"

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi că intenționează să atace la Curtea Constituțională decizia Senatului care a eliminat avizul CSAT din procedura de numire a șefului "Doi și-un sfert", aruncând săgeți în direcția PSD.

"Așa ceva nu se poate, este o eroare, o greșeală cum doriți. Atâta vreme cât instituția este una militarizată nu poate să funcționeze fără aviz CSAT. Punct. Iar, indiferent ce dorește Senatul sau Camera Deputaților, așa funcționează instituțiile în România, conform Constituției și dacă se menține această soluție, care este una neconstituțională, după părerea mea, evident că speța va merge la Curtea Constituțională. (...) În ultimă instanță, voi ataca eu la Curtea Constituțională, dar deocamdată așteptăm să-și revină Parlamentul și să intre în normalitate", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Președintele a susținut, răspunzând unei întrebări, că acest act normativ a fost adoptat în această formă din rațiuni politice. "Eu văd aici o rațiune politică din partea PSD. Este destul de evident după speța cu ANCOM acum speța cu acest serviciu al Ministerului de Interne, se încearcă din partea PSD să se elimine instituția președintelui, respectiv CSAT din anumite proceduri. Este o eroare", a spus șeful statului.

În același timp, Klaus Iohannis a declarat, joi, referindu-se la arhiva SIPA, că este interesant cum "astfel de ciorbe reîncălzite" apar în spațiul public "la anumite momente politice", apreciind că Ministerul Justiţiei este cel care trebuie să vină cu clarificări în acest caz.

”Este interesant de urmărit cum apar astfel de ciorbe reîncălzite în spaţiul public la anumite momente politice şi cum dintr-odată unii devin amnezici, alţii devin tăcuţi, alţii devin vorbăreţi. Nu cred că aceasta este o temă care trebuie să rămână mult în spaţiul public şi aştept de la domnul ministru al Justiţiei transparent şi tranşant să clarifice această chestiune”, a spus președintele.

Întrebat dacă este de acord cu desecretizarea rapidă a arhivei SIPA, Iohannis a răspuns: ”Aştept concluziile de la minister (Ministerul Justiției - nr.), aşa cum au fost promise şi atunci vom vedea ce trebuie făcut. Am solicitat şi colegilor tehnicieni din CSAT un punct de vedere să vedem dacă CSAT are ce discuta în această chestiune sau nu”.

Klaus Iohannis a mai precizat că nu ştie dacă a fost trimis vreun raport la CSAT în vremea în care era ministru al Justiţiei Cătălin Predoiu.

”CSAT la noi în ţară e folosit aşa pe post de panaceu universal, ceea ce nu este. CSAT are domeniul de care se ocupă, care este securitatea naţională. Nu pot să vă spun aşa, pe nepusă masă, dacă s-a trimis sau nu un raport, dar se poate verifica această chestiune. Oricum, a fost şi este în continuare un serviciu cu aceste atribuţii la Ministerul Justiţiei şi de aceea am spus că de acolo trebuie să vină clarificările. Să nu se aştepte cineva că în CSAT ne adunăm cu toţii şi dezbatem filă cu filă. Ministerul Justiţiei trebuie să vină cu o clarificare, iar dacă ministrul Justiţiei consideră că trebuie să primească un aviz sau o opinie CSAT, se va adresa CSAT. Nu are rost să discutăm ce a fost acum 7 ani sau acum 10 ani sau când s-a desfiinţat SIPA şi vara s-a reînfiinţat sub altă denumire”, a afirmat şeful statului.

Preşedintele a precizat că nu a avut nicio discuţie pe această temă cu ministrul Justiţiei, ci aşteaptă ca acesta să se ţină de ceea ce a promis în spaţiul public.

Întrebat ce părere are despre propunerea ca arhiva SIPA să fie distrusă, Iohannis a replicat: ”Şi asta trebuie să ne propună ministrul Justiţiei. Nu ştiu ce e în această arhivă, dar aştept să aflu. Dacă sunt date care nu mai au nicio valoare, atunci, pentru a termina discuţia în spaţiul public, da, este şi aceasta o variantă, să fie arhiva topită”.

