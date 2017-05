Doina Levintza, la Smart FM: “Intenţionez să deschid un muzeu al costumelor”

Omagiată în emisiunea actriţei Rodica Mandache. Chipuri fără masca, la Smart FM, Doina Levintza a vorbit astăzi despre activitatea sa recentă şi planurile urgente, pe termen scurt. “Este vorba de urgenţă, pentru că nu ştiu cât timp mai am. Am deschis acum o expoziţie unică, cu costume de teatru şi film. Am vrut de mult să o realizez, am făcut-o doar prin forţele financiare proprii, mi-am dorit pentru că am văzut cum se tasau costume vechi, îmbrăcate de mari actori. Mă durea sufletul pentru că dintr-un mare spectacol rămânea un morman de cârpe. Erau costumele lui Birlic, ale tuturor artiştilor dinainte. M-am apucat cam târziu să strâng costumele lor şi-aş vrea să creez un muzeu al costumului. Am zis să încep cu mic şi poate totuşi o să am posibilitatea, cât sunt în forţă, să pot face acest muzeu. Am mai am multe costume de film pe care aş vrea să le expun", spune Doina Levintza.

“Galeria de costume de teatru şi film Doina Levintza” este deschisă zilnic între 11.00 şi 17.00 pe Bd. Ion Mihalache (intersecţia cu Turda).