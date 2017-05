Donald J. Trump este în Dosarele Cotidianul

În decorul alcătuit de colecția edițiilor speciale ale unora dintre cele mai importante ziare românești din epoca interbelică, redacția Cotidianul. a lansat, luni seara, o publicație specială, dar mai ales atipică, având în vedere starea actuală a presei tipărite. Este vorba despre întâiul număr al Dosarelor Cotidianul., initutlat Totul despre Trump.

Preț de câteva momente și cale de câteva evocări, Donald John Trump a făcut, după fabulosul turneu în Orient, o ... ”escală” și la București. S-a întîmplat în generosul spațiu AVANPOST de lângă Luxten, cam pe unde e jumătatea Giuleștilor, cartierul de odinoară al feroviarilor.

Lansarea ediției Totul despre Trump a Dosarelor Cotidianul. a beneficiat de prezența unor importante personalități. Redacției Cotidianul. i-au fost alături la eveniment, nu mai puțin de trei foști șefi ai diplomației românești. În ordinea succesiunii la fotoliul din Modrogan al Externelor românești: Adrian Năstase, Petre Roman și Mircea Geoană. Nici un reprezentant al puterii actuale nu ne-a fost alturi. Cotidianul. are explicația!

În demersul publicistic ne-au fost alături companiile: Cicero, Alexandrion și Domeniul Coroanei.

În sala de festivități a fost expusă colecția personală a lui Cornel Nistorescu, cu prima pagină a celor mai importante ziare românești din anii ”30-”40. Care abordau subiecte precum cel al morții Reginei Maria, instalarea lui Titulescu la Externe, sinuciderea baronului von Killinger, moartea lui Octavian Goga. Ediții speciale care au însemnat, în acei ani, momente de referință pentru populația Bucureștilor și, mai apoi, a României.

Întâmpinându-i pe oaspeți, Cornel Nistorescu i-a rugat să-și arunce privirile pe pereți sălii care a găzduit festivitatea lansării noii publicații a redacției Cotidianul.. De acolo, din edițiile speciale ale vremii apuse dar neuitate ne vegheau, tăcute, slovele în cerneală tipografică așternute pe hârtie - acum îngălbenită - de titani ai presei românești de odinoară.

Directorul Cotidianul. a explicat rostul aducerii prețioasei colecții la festivitate: ”Sunt lucrurile vechi, edițiile istorice ale presei românești, de la care ne revendicăm”. A avut și un argument: ”Pentru că puterea Netului, în ziua de azi, nu lasă atâta memorie, atâta imagine, în memoria noastră”. În opinia sa, ”hârtia tipărită nu-și dă, încă, duhul; tiparul încă nu a murit. Doar România are o situație de criză”. Cornel Nistorescu și-a arătat convingerea că presa are un viitor în țara noastră, ”pentru că are memorie”.

Directorul Cotidianul. a analizat, mai apoi, starea presei scrise din România și a creionat viitorul acesteia:

”Am încercat să relansăm edițiile speciale. Prima, ediția specială dedicată Nopții Muzeelor și, mai ales, expunerii Capului de copil a lui Constantin Brâncuși. Vor mai urma și altele. De fiecare dată când se va întâmpla ceva important în societatea românească, vom ieși pe stradă cu aceste ediții speciale, în măsura în care publicul ne acceptă, în măsura în care noi suntem în stare să le producem. În măsura în care ne vor mai ajunge și banii, noi vom fi dedicați acestor ediții speciale.

Ziarul Cotidianul. este un pariu, edițiile speciale sunt un pariu, transmisiile pe Net din studioul redacției Cotidianul.sunt tot un pariu. A urmat, acum, o altă încercare care se vrea un fel de șah și chiar de ofensă la adresa celor care postulează moartea presei scrise, tipărite: Dosarele Cotidianul. sunt o revistă neconvențională care este concepută pe un singur subiect din domeneii diferite. De la perosnaje, la dosare de investigații, de presă, dosare de parchet, cazuri de corupție, fenomene medicale, tratamente spectaculoase. Chiar și la istoria Bisericii Române,ori marcare a zece ani de la intrarea României UE, la Basarabia.

Avem în lucru, în momentul de față, cel puțin zece subiecte cu aceste dosare speciale.

Pe care le vom scoate și în funcție de evenimentele care se vor rostogoli. E un pariu, e o încercare de a da presei tipărite un semn de curaj, un semn de speranță, într-o vreme în care statul român a pierdut orice rețea de difuzare și orice influență asupra difuzării, care traversează, azi, o criză cumplită. Nu veți vedea nici un reprezentant al Președinției României sau al Guvernului României. Nu le-am trimis în mod programatic o invitație. Instituțiile statului, în acest moment, nu au nici o legătură cu presa din România. Sau, este una formală, aparentă. Parcă am fi pe planete diferite. Și parcă ne-ar despărți un zid de beton. Ofensa pe care încerc să le-o propun este doar un semn civilizat de a-i trezi, de a-i face să înțeleagă că politica României și comunicarea Guvernului României nu se fac pe Facebook și pe Twitter. Că legătura cu presa nu se face la microfoanele jurnalistelor agitate. Salvarea presei din România vine și din reîntâlnirea acesteia cu instituțiile statului, cu politicienii. Altfel, ne aflăm în fața unui dezastru provocat chiar de instituțiile statului și de chiar politicienii care vor presa îngropată. Care chiar încearcă să-i creeze o problemă. Prin tăcere, prin ignoranță, prin lipsă de intervenție în partea tehnică și în partea financiară a acestei industrii.”

Despre rostul Dosarelor Cotidianul. dedicate lui Trump din America, Cornel Nistorescu a spus: ”Să marcăm la București un personaj!”

