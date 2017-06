Donald Trump anunță retragerea din Acordul de la Paris

Președintele american, Donald Trump, a anunțat, joi, ieșirea Statelor Unite din Acordul de la Paris privind schimbările climatice, scriu agențiile internaționale de presă.

"Acordul de la Paris este foarte nedrept faţă de Statele Unite", a declarat Trump, denunţând faptul că alte ţări, precum India şi China, ar beneficia de condiţii mai bune în virtutea tratatului climatic.

”Pentru a-mi îndeplini angajamentul solemn de a proteja America şi cetăţenii săi, Statele Unite se vor retrage din Acordul de la Paris, dar încep negocieri fie pentru a reintra în Acordul de la Paris, fie o tranzacţie întru totul nouă în baza unor prevederi care să fie echitabile pentru Statele Unite, afacerile sale, muncitorii săi, poporul său, contribuabilii săi. Aşadar ieşim. Dar vom începe să negociem şi vom vedea dacă putem să facem un acord care să fie corect. Iar dacă putem, va fi grozav, iar dacă nu ptem, bine. (...) Acordul de la Paris ne-ar sublina economia, ne-ar afecta muncitorii, ne-ar slăbi suveranitatea, ar impune un risc juridic inaceptabil şi ne-ar plasa într-un dezavantaj permanent faţă de alte ţări ale lumii”, a spus liderul american.

Agerpres reamintește că TRUMP a promis în timpul campaniei electorale să retragă Statele Unite din acest acord vizând să limiteze creșterea temperaturii medii globale, în numele apărării locurilor de muncă ale cetățenilor americani.

Publicația Axios scria, încă de miercuri, că la modalitatea concretă de retragere lucra o echipă mică din care face parte și șeful Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), Scott Pruitt.

Trump promitea, miercuri, într-o postare pe Twitter, că va anunța în zilele următoare decizia sa legată de Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

"Voi anunța în zilele următoare decizia mea privind Acordul de la Paris. SĂ FACEM AMERICA MĂREAȚĂ DIN NOU!", a scris Trump pe rețeaua de socializare.

Acordul de la Paris, încheiat în noiembrie 2015, vizează limitarea creșterii temperaturii globale sub pragul de 2 grade C comparativ cu nivelurile preindustriale.

