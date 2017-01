Donald Trump este preşedintele Americii

Donald Trump a devenit, vineri, al 45-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Noul lider de la Casa Albă a depus jurământul în cadrul unei ceremonii care s-a desfăşurat în faţa Capitoliului, un moment aşteptat cu interes în întreaga lume.

Ceremonia de învestire a început la ora 19.00, ora României şi s-a încheiat după aproximativ 40 de minute.

Trump a fost învestit de președintele Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite, John G. Roberts.

Donald Trump a sosit vineri după-amiază împreună cu viitoarea Primă Doamnă la Casa Albă, cei doi fiind întâmpinaţi pe scările clădirii de familia Obama.

Anterior, cei doi au participat la slujba religioasă de la Biserica Episcopală St. John.

Cele două cupluri au făcut o poză împreună, apoi s-au îndreptat spre recepţia cu ceai pregătită de Barack şi Michelle Obama.

”Bună, dl. preşedinte-ales! Cum sunteţi? Mă bucur să vă văd şi vă felicit”, i-a spus liderul democrat lui Donald Trump.

De asemenea, soţia miliardarului republican i-a înmânat pe scările Casei Albe o cutie de cadou turcoaz lui Michelle Obama.

Vineri dimineață au avut loc și încăierări între forțele de ordine și protestatari. Protestatarii au aruncat cu diverse obiecte în polițiștii care împiedicau plecarea acestora, iar aceștia au reacționat gaze lacrimogene, scrie RT.

Evoluţia ceremoniei, mai jos:

ACTUALIZARE Donald Trump a depus jurământul.

ACTUALIZARE Vicepreşedintele ales, Mike Pence, depune jurământul de credinţă.

După ce a salutat mulţimea, a fost felicitat de preşedintele Barack Obama şi de vicepreşedintele Joe Biden.

ACTUALIZARE Începe ceremonia oficială de învestire a celui de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii.

ACTUALIZARE Donald Trump apare pe scena Capitoliului şi este aplaudat de mulţimea care s-a adunat pentru a participa la ceremonia de învestire. A sărutat-o pe Melania Trump, a îmbrăţişat-o pe Michelle Obama şi i-a strâns mâna preşedintelui în exerciţiu, Barack Obama.

ACTUALIZARE Vicepreşedintele ales, Mike Pence, coboară pe scena din faţa Capitoliului.

Preşedintele ales, Donald Trump, salută politicienii din clădirea Capitoliului, transmite un salut pe camerele care îl filmează.

ACTUALIZARE Preşedintele în exerciţiu, Barack Obama, şi vicepreşedintele în exerciţiu, Joe Biden, îşi fac apariţia în faţa Capitoliului.

ACTUALIZARE În urmă cu puţin timp s-a încheiat un protest destul de violent la Washington. Poliţia a fost nevoită să intervină cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea, transmite Mihai Melinescu.

ACTUALIZARE Michelle Obama şi soţia lui Joe Biden, Jill Biden, sunt aplaudate de mulţimea adunată în faţa Capitoliului.

Textul jurământului rostit de noul preşedinte al Americii:

Eu, Donald J. Trump, jur că voi executa cu credință atribuțiile impuse de funcția de președinte al SUA și voi face tot posibilul să păstrez, să potejez și să apar Constituția SUA. Așa să mă ajute Dumnezeu!

Discursul de învestitură al celui mai puternic om al planetei:

Noi, cetățenii SUA, ne-am alăturat acestui dermers pentru a clădi această națiune, pentru a îndeplini promisiunile pentru toți oamenii nostri. Ne vom confrunta cu greutăți, dar ne vom face treaba. Îi suntem recunoscatori lui Obama si primei Doamne pentru gratia si distinctia acordata pe durata acestui transfer de putere, ati fost nemaipomeniți. SUA sunt patria voastră.

Pe 21 ianuarie 2017, va fi o zi care ramana in istorie, ziua in care poporul a devenit liderrul acestei natiuni.Toată lumea va ascultă. Ati venit cu miile aici, pentru a participa. Avem o singura casa si un singur destin.

Am imbogatit alte state, in timp ce bogatia noastra s-a disipat. Fabricile s-au inchis, clasa de mijloc a fost privata de o surse de venit.

Dar aceasta este trecutul, acum privim doar catre viitor.

Ne-am adunat azi aici, pentru a emite un nou decret care sa se aplice in fiecare stat, in fiecare centru de putere, incepand de azi, va fi vorba doar de națiunea americană. Fiecare decizie privind comertul, politica externe se va lua spre binele famiilor americane, trebuie sa ne protejam granitele de atacurile altor natiuni. Protectia ve merge mana in mana cu progresul, voi face tot ce imi sta in putinta si nu va voi dezamagi niciodata, America va castiga ca niciodata.

Vom aduce locurile de muncă inapoi, ne vom aduce in tara visele pe care le-am pierdut. Vom construi noi drumuri, tunele, cai ferate. Ne vom consolida alianțele, vom incheia altele. Terorismul islamic il vom eradica complet de pe fata pamantului. Cand America este unita, America este de neoprit.

Vom fi protejati cu precadere de Dumnezeu, nu uitați acest lucru. Trebuie sa avem asteptari mari, nu vom mai accepta politicieni care sa dea din gura, care se plang continuu, dar nu fac nimic concret. Gata cu vorbele, a sosit momentul pentru acțiune. Nu exista o provocare careia spirirul american sa nu-i faca față. Prin venele noastre curge acelasi sange american. Nu veti mai fi nicicand ignorati.

Vom face din nou America măreață, mulțumesc.

Dumnezeu să binecuvanteze America!

