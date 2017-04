Donald Trump - pas cu pas…

Atacul-surpriză al armatei americane cu rachete balistice asupra unei baze militare siriene, ordonat joi (în SUA) de președintele Donald Trump, în timp ce lua dineul cu omologul său chinez, Xi Jinping, la reședința din Florida a miliardarului newyorkez, a pus la colț propaganda mass-media mincinoasă, conform căreia șeful de la Casa Albă ar fi ajuns președinte al SUA cu ajutorul rușilor. Vuvuzelele anti-Trump au amuțit, mai ales că Siria este un aliat de nădejde al țarului de la Kremlin, fiind pusă pe „lista neagră“ a statelor teroriste, iar Donald Trump a semnat un ordin executiv (chiar în primele zile de la preluarea mandatului), limitând drastic intrarea în SUA a persoanelor care vin din țările puse la index.

Nu ascund faptul că l-am susținut pe Donald Trump - inclusiv cu ziarul pe care îl conduc, „New York Magazin“ - în campania prezidențială din noiembrie anul trecut, nici că l-am votat. Am făcut-o din convingere, dezinteresat și gratuit, ceea ce poate părea ciudat românilor. Pentru a-mi argumenta decizia, voi lua câteva puncte din promisiunile din campanie, comparând ce a promis atunci cu ceea ce face acum.

1. A promis că va abroga Legea asigurărilor medicale, cunoscută sub numele Obamacare, pe care eu am numit-o Obama (don’t) care. Am scris despre această megaescrocherie care a golit buzunarele americanilor mai zilele trecute și o trec pe nedrept la categoria eșecuri, fiindcă Donald Trump nu a reușit abrogarea legii din cauza câtorva trădători din propriul partid (Republican), băgați până-n gât în această afacere mizerabilă! Vreau să spun că nu a reușit deocamdată.

2. A promis că va crea locuri de muncă pentru americani și a creat peste 200.000 în mai puțin de 3 luni, scăzând rata șomajului la 4,5 la sută - un record pentru ultimii zeci de ani! Ca o consecință, piețele de capital și-au recăpătat încrederea în forța economiei americane.

3. A promis că va securiza frontierele Statelor Unite și că va duce un război total împotriva statelor teroriste. A făcut-o în primele zile de mandat (prin ordinul executiv despre care am vorbit mai sus) și continuă să o facă după atacul ordonat joi asupra bazei militare siriene.

4. Nu în ultimul rând, a promis că nu va încasa salariul de președinte (peste 400.000 de dolari anual). Săptămâna trecută și-a donat întregul salariu pe primul trimestru al anului Regiei Parcurilor!

Pe 9 noiembrie 2016, o zi după prezidențialele din America, scriam aici, în Cotidianul: Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale. (…) Sunt înfuriat pe propaganda mincinoasă din media americană (cu excepția FoxNews și AmericaOne), dar și românească, ambele fruntașe pe ramură la linsul părții dorsale a contracandidatei democrate Hillary Clinton. Interpretările tendențioase ale declarațiilor lui Trump umpleau sticla, aerul, Internetul și/sau hârtia cu minciuni greu de digerat pentru orice jurnalist care își face meseria cu onestitate și a învățat la școală ce înseamnă cuvântul etică. Românii care au citit articolul m-au înjurat ca la ușa cortului, la secțiunea „comentarii“, dar nu m-am supărat, fiindcă știam cât de ușor este să speli creierele unor oameni neinformați și manipulați de către purtătorii de pix sau de vorbe. Deh, după 25 de ani de presă în America, am un stomac de politician.

Dar să vedem de ce a câștigat Donald Trump alegerile prezidențiale din America, bătând toate calculele hârtiei și ale sondajelor mincinoase favorabile rivalei democrate. Din sculare în culcare auzeam că miliardarul american a dat mai multe falimente. Adevărat, dar nimeni nu a spus/scris că patru dintre cei mai buni manageri de la cazinourile din Atlantic City, deținute de Trump, au murit într-un „accident“ de elicopter pus la cale de mafia italiană. A reușit totuși să redreseze o afacere care părea total compromisă și s-o transforme într-un adevărat „vis american“. A scris cineva că Donald Trump a schimbat fața părții de vest a Manhattanului newyorkez, unde clădirile stăteau să cadă și șobolanii făceau legea, într-un model de eleganță, civilizație și bun gust? Maeștrii manipulării spuneau că miliardarul american este xenofob, rasist și împotriva nou-veniților în America. Fals, fiindcă Donald Trump s-a declarat ferm împotriva imigranților ilegali! Am mai aflat de la televizor că Trump nu și-a plătit taxele de mai mulți ani. Fals! Falimentul, prin capitolele 11 și 13 (reorganizare), oferă posibilitatea de a deduce pierderile pe cale legală. Propaganda mincinoasă ne „informa“ că Donald Trump ar fi afemeiat. Fals! O fi avut omul aventuri în tinerețe, dar acum are o soție superbă, o familie unită și câțiva copii bine educați. Nu în ultimul rând, gogomanii din presă susțineau că Donald Trump ar fi omul rușilor. Nu am auzit o prostie mai mare! Aș putea continua cu exemplele, dar prefer să mă opresc aici.

Donald Trump a câștigat alegerile pentru că Administrația Obama a fost un dezastru pentru America, atât în plan intern, dar, mai ales, extern. În ultimii opt ani, americanii s-au trezit mai săraci, deși au muncit mai mult, prețurile la asigurările medicale au fost dublate și serviciile înjumătățite (Obamacare), fără locuri de muncă mai bine plătite, dar și fără speranța că lucrurile s-ar putea schimba. În plan extern, prestația sub orice critică a lui Hillary Clinton în vremea când era secretar de stat a lăsat urme adânci, crizele (prost gestionate) din Egipt, Algeria și Siria aruncând în aer Nordul Africii, Orientul Mijlociu și Apropiat. Dintr-un popor cândva respectat și admirat, americanii au devenit cea mai hulită națiune de pe planetă și riscau să-și piardă credibilitatea, modelul democratic și rolul de lider mondial.

În aceste condiții, o victorie a lui Hillary Clinton ar fi însemnat continuarea unor politici falimentare în toate planurile, fiindcă America are nevoie de o schimbare reală, nu de vorbe și minciuni. Donald Trump a câștigat marți seară o bătălie cu un sistem corupt și ineficient, iar americanii nu sunt proști, au înțeles ce li se poate întâmpla și de aceea l-au/l-am votat pe Donald Trump.

Au înțeles că președintele ales nu a fost un candidat de umplutură, el a reprezentat o mișcare și le-a spus americanilor de rând adevărul, că este nevoie de o revoluție care să readucă America acolo unde a fost cândva!

Comparați ce scriam atunci cu ce scriu acum și spuneți dacă am avut sau nu dreptate. Donald Trump este și va fi un președinte imprevizibil, care va face un alt fel de politică. O politică pentru America și pentru americani.

Acesta este jobul oricărui șef de stat, indiferent de țară și de ce spun unii sau alții.

Și o va face „pas cu pas”, dar nu ca Iohannis!

(New York, 8 aprilie 2017)