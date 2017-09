Dosarul judecătorului Greblă, cu ordin de la Maior și executat de Coldea

Generalul Dumitru Iliescu scrie pe pagina sa de Facebook că dosarul judecătorului Toni Greblă a fost construit de ofițeri ai SRI. Ordinul ar fi fost dat de George Maior, iar Florian Coldea s-a ocupat de "execuția judecătorului".

"Desi Coldea s-a ocupat de executia dl. Grebla, ordinul a fost dat de George Maior. Tot dosarul a fost construit de ofiteri ai SRI si dat apoi procurorului DNA. Tinte au fost mai multi judecatori de la CCR, care au fost monitarizati de serviciul de informatii. Maior a decis sa-l ridice DNA mai intai pe Dl. Grebla si in functie de efectele obtinute inca doi judecatori. Actiunea a avut ca scop "punera la punct" a judecatorilor CCR si "convingerea" acestora sa fie mai "maleabili" cand trebuie sa hotarasca asupra unor prevederi legale in legatura cu care SRI are un interes major", a scris Dumitru Iliescu pe Facebook.

Potrivit fostului general SPP, monitorizarea sistematică a judecătorilor CCR a început din 2009, scopul fiind acela de a aduna cat mai multe informatii compromițătoare despre ei. Dar nu au fost singurii monitorizati: pe langa politicienii incomozi, oamenii de afaceri români, jurnalistii "emancipati", au fost si judecatorii ICCJ, precum si membrii CSM.

"Nu au scapat atentiei lor procurorii si judecatorii mai putin cooperanti. Marea majoritate a mandatelor au fost date pe siguranta nationala. Dar multe monitorizari s-au facut si fara mandat. Toate insa s-au facut cu acceptul lui Maior. Nu i se prezenta fiecare caz in parte, doar cele mai importante. Periodic insa era informat de dl. Coldea despre rezultatele acestor monitorizari. Spre exemplu, daca un dosar in care SRI avea un interes ajungea la un complet de judecata pe care acesta nu il controla, sau il controla partial, se dadeau imediat dispozitii de monitorizare a judecatorilor respectivi si de cautare a informatiilor compromitatoare despre acestia, printr-o documentare minutioasa.Intrau in vizor si rudele foarte apropiate. Apoi urma santajul, sau, pe baza informatiilor furnizate, inlocuirea lor in diverse moduri din completul de judecata", a mai scris Iliescu.

Fostul general SPP spune că informatiile i-au parvenit de-a lungul anilor din interiorul SRI, "care ulterior s-au confirmat in cea mare masura, asa cum mi-au fost trimise si biletelele lui Coldea despre judecatorii CCR, pe care eu le-am predat Comisiei parlamentare de control al activitatii institutiei".

Toni Greblă, fost senator şi fost judecător al Curţii Constituţionale a României (CCR), a fost acuzat la începutul anului DNA, printre altele, de trafic de influenţă, constituirea unui grup infracțional organizat şi fals în declarații în formă continuată.

Toni Greblă este acuzat că ar fi luat mită struți și capre pentru a interveni în favoarea unor oameni de afaceri. Pe lângă Toni Greblă mai sunt acuzate de mai multe infracțiuni de corupție mai multe persoane, printre care și afaceristul Ion Bârcină, zis Dan Goeru, finul fostului parlamentar de Gorj.

În același dosar, până acum judecătorii au constatat că transcrierea interceptărilor s-a făcut cu omisiuni sau greșeli. În urma acestor sesizări, instanțele au decis ca multe dintre dosare să fie retrimise la DNA pentru completare.