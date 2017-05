Două mari becuri roșii stau aprinse la Finanțe

Colectările la buget sunt mai mici în primele patru luni ale acesti an față de perioada similară a lui 2016 iar investițiile străine directe au scăzut în ianuarie-martie 2017 cu 22% față de primele trei luni ale lui 2016. Aceste sunt două mari îngrijorări ale Guvernului PSD în contextul în care programul de guvernare prevede creșteri substanțiale de cheltuieli care riscă să pună în pericol deficitul de cont curent maxim de 3% acceptat de UE. Conform datelor de la Finanțe, ANAF a colectat din ianuarie până în aprilie 2017 68,45 miliarde lei, ceea ce înseamnă un plus de 1,81 miliarde lei față de încasările din perioada similară a anului 2016 (66,64 miliarde lei), respectiv o creștere de 2,7% a volumului veniturilor bugetare colectate. Raportate la PIB, aceste venituri sunt cu 0,36% din PIB mai puțin decât perioada similară a anului trecut (PIB 2016 = 761,4 miliarde de lei, PIB estimat 2017 = 815,2 miliarde de lei). Nu era de ajuns acest bec roșu aprins la Finanțe, că a apărut un al doilea. Banca Națională a României a anunțat că în primul trimestru din 2016, investiţiile străine directe în România au însumat 1,375 miliarde euro, adică mai mici cu 22% față de cele de anul trecut.

"Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1.075 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1.258 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 183 milioane euro", a precizat banca centrală. Investițiile străine directe au efecte benefice pentru economia românească pentru că sunt realizate pe termen lung și aduc plus valoare și contribuie la creșterea PIB-ului.

Programul guvernamental bazat pe creșteri de salarii, pensii și ajutoare sociale consumă în acest an 11 miliarde de lei, adică echivalentul a 1,3% din PIB. Informația apare în Programul de Convergență, document aprobat de Cabinetul Grindeanu, în ultima ședință. Cheltuielile cresc cu 4,9 miliarde de lei iar veniturile scad cu 6,1 miliarde de lei. Până în prezent, singurele surse de venituri suplimentare se referă la taxarea în plus a salariilor de peste 3.000 de euro lunar și repartizarea unei cote minime de 90% din profitul companiilor de stat către acționari, față de 50% cât a fost până în urmă cu câteva luni. La 1 februarie au crescut salariile din administrația locală cu 20%, ceea ce înseamnă cheltuieli suplimentare de 843 milioane de lei. Artiștii au primit de la aceeași dată 50% spor la salariu, adică 48 milioane de lei. De la 1 martie a crescut pensia minimă la 520 de lei, adică 1.200 milioane de lei în plus la capitolul cheltuieli. Transportul feroviar gratuit pentru studenți costă 75 milioane de lei iar creșterea burselor studențești 285 milioane de lei în plus. De la 1 iulie crește punctul de pensie la 1.000 de lei, iar statul va suplimenta cheltuielile cu 2,5 miliarde de lei pentru 2017.

Codul Fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie, a prevăzut scăderea cotei standard de TVA de la 20% la 19%. Asta înseamnă un minus de 2,2 miliarde de lei la veniturile statului. Eliminarea taxei pe construcții, tot din prima zi a anului, lasă un gol de 1 miliarde de lei, iar eliminarea accizei de 7 eurocenți la carburanți și creșterea accizei de la 430,71 lei/1000 de țigarete în 2016 la 435,58 lei/1000 țigarete în 2017 diminuează veniturile cu 2,86 miliarde de lei. În afară de aceste măsuri moștenite, PSD a venit cu alte câteva, care au impact asupra bugetului. Astfel, scutirea pensiilor sub 2000 lei de la impozitul pe venit generează un minus de 1,2 miliarde de lei la buget, iar neimpozitarea CASS de 900 milioane de lei. Totodată, modificarea cotei de impozitare a microîntreprinderilor la 1% pentru cei care au unul sau mai mulți salariați lasă un gol în veniturile din acest an de 400 de milioane de lei. La capitolul veniturilor suplimentare este trecută eliminarea plafonului maxim de 5 câștiguri salariale medii brute pentru plata CAS, 1,1 miliarde de lei, și repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat pentru companii naționale și societăți cu capital integral sau majoritar de stat, 800 milioane de lei.