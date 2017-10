Dovada că ANAF execută comenzi la companii critice cu PSD

Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, a postat pe pagina sa de Facebook documentul prin care unul dintre urmașii săi în funcție, Bogdan Stan, ar fi dat mai departe către subordonații săi un mail prin care cerea să verifice cele patru firme de consultanţă care aparţin de “Big Four”, adică la companiile de audit PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst &Young şi Deloitte. “Rog analiză și după caz inițiere acțiuni de control conform prevederilor legale!”a scris Stan. "Mail-ul conține ordinul primit de sus dar nu și sursa. Dezvăluirea ei să o facă prim-ministrul sau organele abilitate. Dacă se vor autosesiza!”, a scris Diaconu pe Facebook. Cele patru companii au fost extrem de critice la adresa programului de guvernare PSD, ieșind deseori în spațiul public cu analize și declarații care combătut măsuri precum Split TVA, impozitul de solidaritate etc. "Când am aflat la mijlocul lunii septembrie despre intenţia lor (Fiscului, n.r.) de a “ataca” firmele de audit din Big Four, cei mai vocali critici ai “ţopăielii fiscale” marca Dragnea-Vâlcov, i-am lăsat să facă paşi concreţi. Mi-am propus însă să avertizez public asupra acestui control de intimidare imediat ce acesta se contura cu certitudine, iar “dedicaţia” putea fi probată. Funcţionari publici din cadrul Direcţiei de Informaţii fiscale, la solicitarea aceluiaşi Bogdan Stan care le forwardeaza un e-mail ( “ordinul primit de sus”), au interogat bazele de date ale ANAF extrăgând situaţia tranzacţiilor comunitare şi situaţiile financiare ale celor patru societăţi, adică PWC, KPMG, E&Y şi Deloitte. După ce ieri am făcut publică tentativa controlului cu dedicaţie, transmiţând informaţiile deţinute prim-ministrului Tudose, astăzi mă aşteptăm că, recunoscând gravitatea acestui abuz, să se demareze o investigaţie serioasă. Poate chiar o autosesizare a Parchetului. Ştiţi ce fac ei acum? Speriaţi de anvergura scandalului au început o vânătoare în interior (culmea, vor să folosească direcţia de “integritate”!) pentru aflarea celor care mă pun la curent cu astfel de abuzuri. Îi anunţ pe această cale că vor trebui să sancţioneze cel puţin jumătate din angajaţii ANAF care sunt revoltaţi ce li se întâmplă sub guvernarea Dragnea&Co", a scris Diaconu pe Facebok.

Potrivit acestuia, nu numele "victimelor" este important aici ci încălcarea procedurilor legale. "O analiză de risc nu se face la comanda cuiva ci prin aplicarea unor criterii de selectivitate neutre şi obiective tuturor, în funcţie de o tematică sau în baza unei informaţii asumată de o autoritate. De aceea astăzi va prezint mail-ul buclucaş! El conţine ordinul primit de sus dar nu şi sursa. Dezvăluirea ei să o facă prim-ministrul sau organele abilitate. Dacă se vor autosesiza!", a încheiat Diaconu.

De mai multe ori, șefii celor patru companii au ieșit în public și au criticat măsurile guvernului PSD-ALDE. În vară, de exemplu, Mihaela Mitroi, PwC România, și Gabriel Sincu, EY România, au spus că introducerea taxei de solidaritate va anula parţial efectul scutirii IT-iştilor de la plata impozitului pe venit şi ar putea determina plecarea acestora din ţară, dar şi a altor angajaţi înalt calificaţi. De asemenea, introducerea noului sistem privind plata defalcată a TVA, prin care se intenționează utilizarea unui cont bancar dedicat TVA va avea efecte semnificative asupra companiilor din România, au spus cei de la PwC România. Totodată, reprezentanții PwC Români au avertizat că trecerea contribuțiilor sociale exclusiv în sarcina angajatului de la 1 ianuarie 2018 ar putea duce la scăderea salariilor din mediul privat. "Pentru ca angajații să nu fie afectați de aceasta creștere a poverii fiscale în sarcina lor, angajatorul ar trebui să le crească salariile brute, potrivit programului anunţat de Guvern cu 22,75%", scrie PwC. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat în replică la Antena 3 ca salariile nu doar ca nu vor scadea, ci vor crește. Cei de Deloitte a făcut câteva simulări de calcul din care reiese că, în funcţie de scenariul aplicat referitor la nivelul de impozitare, rezultatele sunt net diferite: în 4 din 6 scenarii salariul net scade. La începutul acestui an, departamentul de asistență fiscală și juridică din cadrul EY România a analizat posibilul impact al OUG 3 din 6 ianuarie 2017 și a concluzionat că și pentru angajatori și pentru angajați detașați în străinătate ar fi mai ieftin să plătească asigurări de sănătate și sociale în țările respective.