Dragnea a bătut palma cu Viktor Orban

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, sâmbătă, că a vorbit la telefon cu premierul Ungariei, Viktor Orban, și au convenit ca România să rezolve problema apărută la Liceul Catolic din Târgu-Mureș, iar Ungaria să acorde din nou sprijin țării noastre pentru aderarea la OCDE.

„Am vorbit la telefon cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, și am convenit două lucruri:

1. Noi vom rezolva problema apărută la Liceul Catolic din Târgu Mureș.

2. #Ungaria va acorda din nou sprijin României pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Am explicat că situația de la Târgu Mureș s-a creat în urma unei sentințe judecătorești și nu reprezintă un atac la adresa Bisericii Catolice sau la adresa minorității maghiare, dar că e obligația autorităților române să găsească rapid o soluție legală și durabilă. I-am promis că vom găsi această soluție. La rândul său, premierul Orbán a apreciat disponibilitatea noastră spre dialog și a promis că Ungaria va reacorda sprijin României pentru #OECD”, a scris Dragnea pe pagina sa de Facebook, adăugând că aderarea României la această organizație este "un obiectiv major" al politicii noastre externe, care ar putea fi atins chiar pe parcursul acestui an.