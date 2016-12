Dragnea: Am primit amenințări că o să fiu băgat în pușcărie

Invitat la Antena3, președintele PSD Liviu Dragnea a explicat că deține toate atuurile în eventualitatea declanșării unui conflict politic.

"Eu merg până la capăt. Am de partea mea Parlamentul, am de partea mea Constituția".

De asemenea, liderul PSD a acuzat numeroase încercări de intimidare.

"Am primit multe mesaje (...). Ei nu înțeleg că nu mai merge (...)".

”Eu nu cedez. Nu am spus pe un ton sforăitor, ci cu foarte mare cumpătare și apăsare. O spun și acum. Eu merg până la capăt. Am de partea mea Parlamentul, am de partea mea Constituția, am de partea mea un vot popular și încrederea de care mă bucur. Am primit multe mesaje. Că o să fiu băgat în pușcărie. Că o să fiu arestat. Sunt personaje care încearcă să întoarcă istoria.

Despre "mascaţi"

"Ei nu înțeleg că nu mai merge. Când pornește un val în societatea românească nu poate fi oprit de pixul nimănui. Chiar dacă este pixul prezidențial”, a mai spus Liviu Dragnea.

„Vin dintr-un judeţ care a fost hulit foarte mult în această campanie electorală, inclusiv de către premierul Cioloş. Nu vreau ca un om de afaceri să stea cu bocceluţa lângă pat pentru că, dacă vin mascaţii să îl ia dimineaţă, să aibă ceva cu el. O să fac tot ce pot că să văd iar oameni râzând în România pe stradă, că nu prea vedem”.

"Am primit această răspundere uriaşă, vrem să ne apucăm de treabă"

”Am primit această răspundere uriaşă, vrem să ne apucăm de treaba şi nu putem. Un mare merit în câştigul nostru l-aţi avut dvs, presă în general. Aţi dat posibilitatea românilor să ne vadă pe toţi aşa cum suntem (...).



Ceea ce eu am spus în campanie şi a fost acceptat de către români mă face să continui această poveste, acest şir de acţiuni şi piedici şi să nu dau înapoi. Am de partea mea parlamentul, constituţia, un vot popular foarte mare şi am de partea mea, se pare, o încredere de care mă bucur”.

“Am învăţat de greşelile pe care le-am făcut toţi trei - eu, Victor şi Crin”

”Am primit tot felul de mesaje, primesc prin interpuşi, că voi fi băgat în închisoare. Am primit şi altfel de ameninţări. Nu mă mai sperie lucrurile de genul asta, nu cedez la şantaj. Sunt nişte oameni care încearcă prin tot felul de mijloace să întoarcă istoria. Nu mai merge. Am învăţat de greşelile pe care le-am făcut toţi trei - eu, Victor şi Crin - în toamna lui 2013 şi primăvară lui 2014.

Conduc acum un partid care este altceva. Este partidul pe care eu şi Victor l-am dorit. Am fost loviţi amândoi. Eu mi-am revenit.

Am făcut un apel la SRI şi la SIE, pentru că situaţia este fără precedent. Eu am respectat toate procedurile constituţionale.

Aveam dreptul, după alegeri, să cer postul de premier pentru mine. Dar nu voiam să forţez legea pentru că legea este sfânta. Am vrut să le pot spune în continuare oamenilor că ceea ce am promis în campanie va fi pus în aplicare de un om în care am încredere totală.

Dacă eu ştiu că această doamna are această capacitate, lucrând lângă mine. În sensul asta am făcut această propunere. Ceea ce a început astăzi m-a făcut să fac acest apel la SRI şi SIE pentru că a început să se vorbească nemotivat de ameninţări la adresa securităţii naţionale.



Foarte mulţi indivizi din presă folosesc în mod eronat ca argument că din SRI vin informaţiile astea. Eu ştiu cum funcţionează SRI.

Sunt oameni din presă de propagandă care folosesc numele SRI-ului ca să dea oarecare credibilitate acestor informaţii. Cred că sunt informaţii de afară.

Sevil Shhaideh, desemnată astăzi, în câteva zile aveam guvernul, programul de guvernare, România, cea mai stabilă ţară din zona.

Turturică tot sună pe la ambasade să afle informaţii despre soţul dnei Shhaideh. Primeşte aceleaşi răspunsuri: "Este curat". Se face de râs.

Întrebat cum i-a venit ideea de a o nominaliza pe Sevil Shhaideh?, Dragnea a explicat: “În timpul campaniei electorale a apărut discuţia despre acea lege, despre care eu ştiam. În campanie nu ai timp să te gândeşti prea bine la astfel de lucruri. Am spus că dacă va exista vreo procedură care să mă împiedice să cer funcţia de premier trebuie să mă gândesc la o nominalizare. Sevil Shhaideh nu a ştiut asta atunci, înainte de alegeri. Nu am spus nimănui, am ştiut doar eu.



Este între noi o încredere pe care nu o mai poate rupe nimeni, niciodată. Nu m-am gândit să încep niciodată un madat de premier prin forţarea unei legi. Ar fi însemnat că eu în mod voluntar calc în picioare o lege. Am asigurat-o de tot sprijinul meu şi de implicarea mea efectivă, ca parlamentar, ca lider de partid.

Despre soţul lui Sevil Shhaideh

Acest om (soţul lui Sevil Shhaideh - n.red.) a lucrat în Ministerul Agriculturii în Siria fiind Cercetător. A fost un funcţionar, un cercetător agronom foarte bun.



Legenda cu afacerile imobiliare - nu, în 1993 şi-a cumpărat un apartament de 95 m.p. într-un oraş din Siria. Cam tot atunci a cumpărat într-un cartier din Damasc etajul unu al unei case. Peste 10 ani, în 2013, cel care locuia la parter a plecat şi a cumpărat parterul cu 5.000 de euro. Astea sunt marile afaceri imobiliare, aţi înţeles despre ce e vorba?



Al treilea lucru, omul este cetăţean român. Ca să primeşti cetăţenia eşti verificat. Dacă noi avem de la SRI în mod corect aceste avize, neîntamplandu-se nimic în plus de când au fost date avizele până acum, nu este nicio problemă”.

“Iohannis trage de timp cu instalarea guvernului şi nu are de ce”

Oamenii aşteaptă un guvern fiindcă aşa e firesc. Iohannis trage de timp pentru ca măsurile fiscale anunţate de noi să nu poată fi implementate, deoarece unele trebuie să intre în vigoare de la 1 ianuarie. S-ar putea să fie multe nereguli la Guvern şi se încearcă acoperirea lor”

Întrebat dacă există vreo şansă ca PSD-ul să nu vină la putere, dacă se încearcă în continuare instalarea unui guvern de dreapta, Dragnea a răspus că încă se speră cu orice zi care trece, că se fac în continuare tot felul de calcule.

"Nu vreau pază de la SPP"

"Eu am doi şoferi, Relu şi Traian, merg de ani de zile cu ei şi mă simt foarte bine aşa. Mai face şi SPP-ul economie aşa. I-am întrebat şi pe colegii din Parlament dacă ei cred că cineva va da cu pietre în maşina lor şi au nevoie de SPP şi au zis că nu. "Păi dacă şi la tine în ţară ţi-e frică?!"

Referitor abonamentele la o reţea privată de sănătate, Dragnea a spus ca abonamentul se va deduce din impozitul pe venit. Despre taxa pe stâlp, liderul PSD a spus ca este plătită în proporţie de peste 90% de marile companii. "Noi vrem să o scoatem, dar vrem ca acei bani să rămână la nivel local. Dacă noi scoatem acum taxa, acei bani vor fi scoşi din ţară în loc să rămână la buget, să meargă în spitale, în învăţământ...".