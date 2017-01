Dragnea dă trezirea dintr-un "coșmar"

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, miercuri, pe Facebook, că a cerut guvernului PSD să elimine, în această săptămână, “corvoada numită Formularul 088”, care, în opinia sa, a fost “coşmarul” oamenilor de afaceri în 2017 şi “o povară birocratică”, din cauza căreia mii de firme româneşti au fost blocate “abuziv”.

"În 2016, Formularul 088 a fost coșmarul oamenilor de afaceri. O povară birocratică, din cauza căreia mii de firme românești au fost blocate abuziv! Dealtfel, este prima dată, în ultimii 8 ani, când numărul de firme închise a fost mai mare decât cel al firmelor înființate.

Am spus, în Programul de guvernare, că măsurile de simplificare și debirocratizare constituie o prioritate pentru noi. Am și dovedit acest lucru, eliminând cele #102taxe nefiscale.

Continuăm! ANAF-ul trebuie să-și facă treaba, fără a pasa însă responsabilitatea pe spatele antreprenorilor corecți. De aceea, am cerut guvernului #PSD ca, în această săptămână, să elimine corvoada numită #Formularul088!", a scris Dragnea pe pagina sa de Facebook miercuri.

Potrivit liderului PSD, nu există implicații bugetare, "din contră, va stimula crearea de noi companii".

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Florin Jianu, a anunțat la rând pe Facebook că formularul 088 va fi eliminat în această săptămână. "Este poate cea mai toxică formă de birocraţie, menţionat în Raportul Doing Business 2017 ca formă de îngreunare a afacerilor în România. De asemenea, pentru prima oară în ultimii 8 ani, în 2016 numărul firmelor închise este mai mare decât numărul firmelor deschise. Întreg anul 2016, mediul de afaceri a cerut în mod repetat eliminarea acestei forme de birocraţie şi umilinţă la adresa firmelor româneşti. Dovadă stau zecile de comunicate, plângeri, adrese trimise de firme sau reprezentanţii mediului de afaceri. Chiar astăzi, Consiliul Naţional al IMM-urilor a remis un comunicat de presă, al patrulea, dacă nu mă înşel, prin care cerea guvernului eliminarea acestui formular. Nu e nevoie de luni, ani de zile să poţi lua măsuri cerute insistent de mediul de afaceri, ci, trebuie pur şi simplu să le asculţi nevoile şi să acţionezi", a spus Jianu.

Consiliul Naţional pentru Întreprinderile Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), organizaţie patronală care a fost condusă până recent de Jianu, a cerut ca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) să simplifice formularul 088, pentru declararea firmelor în scopri de TVA, şi să dea firmelor posibilitatea să-l completeze online. "CNIPMMR a solicitat în repetate rânduri simplificarea procedurii şi conţinutului Formularului 088 - Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA şi înlocuirea lui cu o Declaraţie pe propria răspundere privind intenţia contribuabilului de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, care să se completeze electronic şi să se depună online, deoarece societăţile care depăşesc plafonul de scutire a plăţii T.V.A. de 220.000 lei, stabilit prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt de drept plătitoare de TVA, parcurgerea unei proceduri de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA nefiind justificată", arată patronatul IMM, într-un comunicat remis StartupCafe. "Reluând demersurile sale anterioare şi având în vedere că potrivit Cartei Albe a IMM-urilor din România 2016, birocraţia se clasează pe primul loc dintre dificultăţile cu care se confruntă IMM-urile, fiind menţionată de 61,41% dintre acestea, CNIPMMR solicită simplificarea majoră a Formularului (088) şi înlocuirea lui cu o declaraţie pe propria răspundere, care să se completeze electronic şi să se depună online", mai spune CNIPMMR.

Declaraţia 088 a fost introdusă prin Ordinul ANAF nr. 112/2015, fiind utilizată din 1 februarie 2015 de către firmele care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

În anul 2016, prin două ordine ale preşedintelui ANAF a fost modificat de două ori formularul 088: Mai întâi, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 3841/2015 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA", aplicabil începând cu dată de 1 ianuarie 2016, care a crescut în mod nejustificat birocraţia pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici, reprezentând un chestionar de centralizare a unor informaţii incluse deja în alte formulare sau baze de date deţinute de autorităţile publice centrale, întreagă procedura de evaluare fiind neclară şi netransparentă. Apoi, în Monitorul Oficial nr. 533 din dată de 15 iulie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 2048 din 8 iulie 2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" care deşi simplifică conţinutul acestuia prin eliminarea solicitării unor informaţii care sunt deţinute de autorităţile publice centrale, rămâne în continuare o sarcina birocratică suplimentară, în special pentru IMM-uri.

Dragoş Doroş, preşedintele ANAF, a declarat pentru "Capital" că astăzi are loc prima şedinţă specială cu directorii şi vicepreşedinţii ANAF pe tema eliminării formularului 088. "Astăzi are loc prima şedinţă la ANAF pe tema eliminării formularului 088. Va avea loc o evaluare ca să stabilim cum şi în ce fel se poate elimina", a spusDoroş.