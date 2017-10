Dragnea, despre speculațiile privind conflictul din PSD

Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a afirmat luni că "nici vorbă" să existe un conflict în PSD cu privire la subiecte vehiculate în presă, între care legile Justiției, depunerea unei sesizări la CCR pe tema cazului 'Belina' sau un sondaj de opinie.

"Nu am vorbit asta în partid, ne-am întâlnit la Sucevița, nu s-a discutat asta. Ba dimpotrivă, atunci am hotărât să ne vedem în alianță și să discutăm care este cea mai eficientă procedură și atât. Nici vorbă de conflict pe subiectul ăsta. (...) Eu am vorbit cu domnul Tăriceanu, am vorbit și astăzi, dumnealui a zis și am înțeles — continuă cu demersul ăsta (n.r. — sesizarea la CCR). (...) Nu sunt constituționalist. Dacă eram constituționalist, o făceam eu", a declarat Dragnea la sediul central al PSD.

El a negat că ar simți o lipsă de asumare din partea Guvernului pe legile Justiției și sesizarea la CCR în dosarul 'Belina'.

Dragnea a respins și existența unei tensiuni între coaliție și Guvern: "Nu. Chiar am vorbit cu domnul Tăriceanu astăzi, că au apărut zvonuri, 'conflict, tensiune maximă". În primul rând, ca să existe un conflict trebuie să fie cel puțin doi actori. Din partea mea sau din partea președintelui Senatului nu există niciun fel de tensiune sau conflict cu premierul sau cu cineva din Guvern. Ba dimpotrivă. (...) Și eu ar trebui să mă văd mai des cu domnul Tăriceanu, dar programul a fost foarte strâns în ultima perioadă".

Întrebat dacă s-a pus problema demisiei premierului Mihai Tudose, președintele PSD a spus: "Ca să fie așa ceva, trebuie să vedem. Noi tot construim acum și brodăm pe niște zvonuri plecate de la un sondaj și de la niște comentarii pe marginea acelui sondaj".

Întrebat dacă există în acest moment eventuale remanieri la nivelul Cabinetului, în condițiile în care a afirmat că acesta este atributul premierului, Liviu Dragnea a arătat că aceasta este procedura constituțională și legală.

"Premierul, așa cum s-a întâmplat când s-a format Guvernul, dacă are vreo propunere de remaniere, în mod firesc și politic și constituțional, vine cu propuneri în Comitetul Executiv Național. Cu argumente, normal. Partidul face în continuare evaluare", a mai spus el.

"Haideți să vedem dacă se întâmplă ceva, nu știu. Vorbim de ipoteze", a adăugat Dragnea, întrebat dacă a cerut premierul remanierea unor membri ai Cabinetului.

Pe de altă parte, liderul PSD afirmă că nu este de acord cu afirmațiile lui Varujan Vosganian conform cărora fiecare ou consumat din gospodărie văduvește statul de 50 de bani: "Nu, cu asta nu sunt de acord, cu toate riscurile". "N-am văzut postarea domnului Vosganian și trebuie să explice dumnealui. Eu îl știu un economist bun", a subliniat Dragnea.

Întrebat dacă ar putea renunța PSD la obligativitatea măsurii referitoare la TVA defalcat, respectiv să fie doar opțională din 2018, președintele PSD a răspuns: "Noi așteptăm cu foarte mare interes poziția Ministerului de Finanțe. Noi nu ne permitem să comentăm drafturi. (...) Să vedem dacă Ministerul Finanțelor își menține varianta inițială, vrea să vină cu o îmbunătățire și atunci discutăm pe ce avem, nu pe drafturi".