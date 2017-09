Dragnea, detalii despre discuția cu Viktor Orban

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat, duminică seara, că l-a asigurat pe premierul Ungariei, Viktor Orban, că situația de la Liceul Catolic din Târgu Mureș va fi rezolvată printr-o hotărâre de guvern sau lege, pentru anul școlar viitor, iar la schimb va fi susținută candidatura României la OECD.

Dragnea a dezvăluit la Antena 3 că președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a facilitat discuția telefonică cu premierul Ungariei.

"L-am sunat pe domnul Kelemen Hunor și am zis: 'domn'e, aș vrea să vorbesc cu domnul Orban la telefon, se poate ? Poate ai telefonul, ai cunoștințe, aveți contacte'. 'Da !'. M-a sunat înapoi și mi-a spus marți, la ora 1,00, puteți vorbi la telefon, venea de nu știu unde. Am vorbit, un interlocutor foarte deschis la dialog, un politician, după părerea mea inteligent, foarte pragmatic și cu simțul umorului. Și am convenit următoarele: că decât să ne certăm ca țări, de ani de zile, în loc să cooperăm economic, în loc să fim mai puternici împreună, pentru că putem avea foarte multe interese comune, și economice și de strategie și de muncă împreună în UE, cred că e mai bine să găsim soluții la ceea ce ne interesează și în prezent și în viitor. Și i-am spus: 'consider că este total îndreptățită cererea și solicitarea ca acel liceu să funcționeze' (...) Și i-am spus 'vom rezolva această problemă, în așa fel încât, începând cu anul școlar viitor, acel liceu să se înființeze. Și vom adopta, ori hotărâre de guvern, ori lege în Parlament, vom face toate demersurile legale ca acel liceu să se înființeze", a spus Liviu Dragnea, la Antena 3, întrebat ce a discutat cu premierul Ungariei și cine i-a facilitat convorbirea.

Liderul PSD a adăugat că, în schimb, premierul ungar "s-a angajat că va da dispoziție ministrului de Externe, care era, sau urma să meargă la Washington, să spună că Ungaria susține România pentru OECD". "Stabilim să mai avem niște întâlniri și să căutăm care sunt cele mai bune căi pentru a avea o colaborare bună între aceste două țări", a menționat Dragnea.

El a explicat în context că în cazul liceului pus în discuție din Târgu Mureș este vorba de două clădiri unde funcționează ''liceul tradițional, 'Unirea', unde învață toți copiii și mai este o clădire". "Aceste două clădiri au fost retrocedate acum câțiva ani Bisericii Romano-Catolice, care nu a dat afară școala românească de acolo, dar a spus: 'domn'e, vă menținem aici fără probleme, dar avem și noi o dorință ca în cealaltă clădire mai mică să se înființeze un liceu romano-catolic. Și statul român a zis da !", a mai afirmat liderul PSD.

Am explicat că situația de la Târgu Mureș s-a creat în urma unei sentințe judecătorești și nu reprezintă un atac la adresa Bisericii Catolice sau la adresa minorității maghiare, dar că e obligația autorităților române să găsească rapid o soluție legală și durabilă. I-am promis că vom găsi această soluție. La rândul său, premierul Orbán a apreciat disponibilitatea noastră spre dialog și a promis că Ungaria va reacorda sprijin României pentru #OECD", a scris Dragnea pe pagina sa de Facebook, adăugând că aderarea României la această organizație este "un obiectiv major" al politicii noastre externe, care ar putea fi atins chiar pe parcursul acestui an.