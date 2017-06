Dragnea, după discuțiile cu UDMR: Nu vindem Transilvania

Președintele PSD Liviu Dragnea a afirmat, la finalul ședinței cu liderii UDMR, că a purtat o discuție cu parlamentarii minorității maghiare despre situația politică actuală, argumentând că nu a luat decizia „să vândă Transilvania”, așa cum s-ar fi afirmat la un post de televiziune.

„Am discutat foarte mult despre componenta politică”, a spus Dragnea.

"Noi am avut săptămânal întâlniri cu colegii de la UDMR, am stabilit asta după alegerile din 11 decembrie. În fiecare luni, liderii de grup PSD, ALDE, UDMR se întâlneau pentru că avem un acord de colaborare parlamentară. Azi am discutat despre situația politică actuală, era firesc să discutăm asta, este firesc, este dreptul majorității, este un drept constituțional, legitim de a-și avea Guvernul în urma rezultatului alegerilor. Am înțeles că s-a spus la o televiziune că am vândut Transilvania. Nu vindem Transilvania, nu vindem nicio bucată din țară, am discutat foarte mult despre situația actuală și, foarte important, ce putem face ca pe viitor astfel de situații, indiferent despre ce majoritate va fi vorba, să nu se mai întâmple în România. Am început să discutăm, nu este foarte simplu, să vedem ce e nevoie să modificăm pentru a nu se mai întâmpla așa ceva în România", a declarat Dragnea la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Dragnea, a mai afirmat că şi fără voturile parlamentarilor UDMR, social-democraţii au „o majoritate confortabilă” pentru a vota moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu.

„Vreau să vă spun ceva: fără voturile UDMR avem o majoritate confortabilă pentru a trece moţiunea. Asta e bine de ştiut”, a subliniat preşedintele Camerei Deputaţilor. Liderul PSD a mai spus că este „neliniştit”, deoarece „de o perioadă de timp, de câteva zile, noi suntem într-o situaţie atipică în România, când o mână de oameni îşi arogă o legitimitate pe care nu o au şi contestă legitimitatea unor partide care în plenul lor au hotărât ceva”. „O să fiu liniştit în momentul în care în România lucrurile intră în matca constituţională şi guvernarea reîncepe să funcţioneze”, a mai spus Dragnea.

El a adăugat că încă nu s-a decis unde trebuie făcute aceste modificări, în legislație sau în Constituție.

Despre proiectele de lege inițiate de UDMR care au intrat luni în dezbatere la comisiile parlamentare, Dragnea a spus că ele "nu au fost făcute azi-noapte sau azi dimineață, sunt legi ca multe altele care sunt în procedură parlamentară de o perioadă de timp iar acum le-a venit rândul".

Liderii Uniunii Democrate Maghiare din România au avut întâlniri, luni, atât cu premierul Sorin Grindeanu şi secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, cât şi cu conducerile PSD şi ALDE, respectiv Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu.

Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat după întâlnire că cei care au fost votați și dețin majoritatea trebuie să aibă și posibilitatea și dreptul de a schimba inclusiv premierul.

”Moțiunea de cenzură este instrumentul oricărui Parlament de a controla, de a da jos Guvernul. Eu cred că un principiu trebuie să fie clar pentru toată lumea: cei care au fost votați și dețin majoritatea trebuie să aibă și posibilitatea și dreptul de a schimba inclusiv premierul, dacă doresc. Ei au dreptul să facă acest lucru. Ar fi fost bine să o fi făcut fără acest scandal, fără acest circ, dar rolul și până la urmă principiul trebuie să funcționeze indiferent cine asigură majoritatea”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă acest principiu de care a vorbit poate da de înțeles că UDMR va susține moțiunea, Kelemen Hunor a răspuns:

"Nu știu unde vă duce cu gândul, nu am această capacitate de a ghici, deci e posibil și această variantă dacă ne gândim la principiu. Oricum, noi avem o colaborare parlamentară de jumătate de an, din februarie, și noi săptămânal ne întâlnim. Liderii se întâlnesc săptămânal, și la Senat, și la Cameră, și noi ne întâlnim dacă nu săptămânal, de două ori pe lună cu domnul Dragnea, cu domnul Tăriceanu și discutăm toate aspectele din politică. Eu m-am întâlnit și cu domnul Grindeanu în calitate de premier. Deci, nu e nimic nou sub soare, nu ne întâlnim astăzi prima dată", a spus liderul UDMR.