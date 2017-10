Dragnea: Eu nu am făcut niciodată aşa ceva, nu am practica asta

Liderul PSD Liviu Dragnea a negat, marţi, că s-ar afla în spatele sondajului de opinie care l-a supărat pe premierul Mihai Tudose, el arătând că nu a comandat acel sondaj şi că nu a cerut nimănui să îl folosească într-un anumit scop.

De asemenea, Dragnea a mai afirmat că nu se pune problema unei moţiuni de cenzură împotriva Cabinetului Mihai Tudose şi că speră să nu se ajungă la o criză guvernamentală.

Întrebat dacă e în spatele acelui sondaj care l-a deranjat pe Tudose, Dragnea a răspuns: „Categoric, nu”.

„Eu nu am făcut niciodată aşa ceva, nu am practica asta, eu...în sfârşit, până la urmă este vorba de un sondaj, nu am cerut nimănui să facă un asemenea sondaj, cu atât mai mult să îl folosească într-un anumit scop sau altul. Am văzut acele declaraţii ale unui consultant politic şi le resping categoric, nu există aşa ceva”, a adăugat Dragnea.

Întrebat dacă urmează o discuţie bărbătească, aşa cum a declarat premierul Tudose, Dragnea a menţionat "la partid se fac discuţii politice, nu bărbăteşti", confirmând că a convocat şedinţa Comitetului Naţional Executiv al PSD pentru joi după-amiază, iar anterior va avea loc, de la ora 16.00 şi o şedinţă a Coaliţiei PSD-ALDE.

Întrebat dacă se poate lua în calcul o moţiune de cenzură împotriva Cabinetului Tudose, Dragnea a negat categoric: "Nici vorbă. (...) Toată lumea vrea ca programul de guvernare să fie pus în practică".

Premierul Mihai Tudose a contestat, luni seara, la Antena 3, cifrele prezentate într-un sondaj care ar fi fost comandat de către PSD referitor la încrederea de care se bucură miniştrii.

”Dacă nu ai mâncat nişte copii cruzi dimineaţă, nu ai cum să cazi în două săptămâni de la 48% la 20%. Mai mult, târgu-i mic, se află cine a comandat şi cum l-a comandat (sondajul - n.red.)”, a declarat premierul.

Tudose a spus că, în eventualitatea în care sondajul ar prezenta cifre reale, rezultă că ar trebui ca Guvernul să rezolve anumite probleme care au apărut în interiorul său.

”Dacă lucrurile stau aşa ori sunt eu de vină prin ceea ce fac sau nu fac, ori sunt nişte lucruri în Guvern care justifică aceste cifre - prezenţa unor miniştri cu probleme penale, legat de activitatea sau lipsa de rezultate a unor miniştri - şi săptămâna aceasta voi lua nişte decizii dure, dar necesare (...) Să spunem că este adevărat: ori avem o problemă şi trebuie să plec acasă, ori sunt nişte probleme în Guvern şi trebuie să le reglăm”, a declarat Tudose precizând ulterior că este vorba de ”o mini remaniere”.

Dragnea a negat şi luni că ar fi comandat acel sondaj.

„Eu în general nu comentez sondajele pentru că orice sondaj care apare este contestabil. (...) Am mai văzut de asemenea şi nişte alegaţii ale unui mare analist şi consultant politic pe care le resping cu hotărâre - că eu aş fi comandat acel sondaj. N-am reuşit să înţeleg exact de ce. Din partea mea, n-am nicio problemă în relaţia cu Mihai Tudose. În schimb, pe mine nu m-a interesat niciodată şi nu mă interesează nici acum, între campaniile electorale, cum stă un membru al Guvernului, cum stau eu sau oricine altcineva din Guvern sau din partid. Ceea ce mă interesează: cota pentru PSD să fie înaltă şi e înaltă, cota de încredere în programul de guvernare să fie înaltă şi e înaltă, şi ca programul de guvernare să se implementeze”, a spus Dragnea luni.

„În rest, cum stă unul sau altul astăzi sau mâine, este trecător şi eu cred că Guvernul trebuie să se concentreze pe ceea ce are de făcut în cadrul programului de guvernare pentru că în final oamenii asta numără. Noi nu am candidat în 2016 cu un program de guvernare având în minte de fapt cum o să stăm în sondaje . Dincolo de destinul fiecăruia, dincolo de cota de încredere a fiecăruia, într-un moment sau altul, cel mai important pentru mine este că ceea ce am promis românilor să se întâmple”, a mai spus Dragnea luni.

Conform unui sondaj de opinie prezentat de sociologul Marius Pieleanu, Guvernul Tudose s-ar prăbuşit la capitolul încredere, de la un procent de 40% ajungând la 27%. Sondajul arată şi că mai mulţi miniştri au un procent foarte redus de încredere.

Biroul Politic al PSD a decis la finalul lunii septembrie "susţinerea totală" a vicepremierului Sevil Shhaideh şi a ministrului delegat al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, după începerea anchetei în dosarul Belina. Cele două nume sunt însă vehiculate acum pe surse ca fiind pe lista de miniştri remaniabili.

Chestionat cu privire la decizia luată anterior şi ce se poate schimba, liderul PSD a declarat că numai decizia unui for statutar din partid poate schimba acea decizie.