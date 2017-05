Dragnea, la ziua de naștere a lui Florian Coldea?

Dan Andronic a susţinut, luni, la audierile din Comisia de anchetă privind prezidenţialele din 2009, că în cursul anului 2013 Florian Coldea a organizat o petrecere de ziua de naştere la care ar fi participat oameni din Justiţie şi politicieni, printre care şi Liviu Dragnea.

În replică, liderul PSD a negat afirmația.

"Este total fals. Nici nu ştiu când e ziua domnului Coldea. Nu am fost la ziua dumnealui", a spus Dragnea, întrebat de afirmaţiile lui Andronic.

Liderul PSD a precizat că a participat la un singur eveniment alături de Coldea, însă nu reţine datele exacte.

"Am fost în 2009... da, în 2009, când am fost 12 zile ministru (de Interne - n.r.), o perioadă foarte lungă, cred că atunci. Sau în 2013, nu mai ţin minte exact. A fost un eveniment organizat la Cercul Militar de către DIPI, nu mai ştiu, şi am fost acolo o jumătate de oră şi am fost, într-adevăr, în aceeaşi sală (cu Coldea - n.r.)", a spus Dragnea.

Despre presupusa legătură a lui Liviu Dragnea cu Florian Coldea a vorbit recent și fostul premier Victor Ponta.

„Să comentez minciunile şi prostiile «Cârmaciului» din Teleorman? Mai bine nu... sunt lucruri mult mai importante de făcut! Dar înţeleg frustrarea şi laşitatea cu care sunt atacat non-stop. (...) Mă duc să îmi primesc «plata» de la Băsescu, Soros şi SRI! Încep cu SRI, că acolo sigur au mai rămas din sticlele de vin «Opus One» pe care le ducea «prietenul» Liviu pentru prietenul lui Florian!“, scria Ponta pe Facebook pe la începutul lunii aprilie.