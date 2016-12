Dragnea: Nu vom avea nicio ezitare să îl suspendăm pe președintele Iohannis

”Nu am reușit să găsim niciun motiv constituțional, nici alt motiv care să țină de alte elemente, riscuri eventual, și părerea noastră e că acest om de fapt vrea să declanșeze o criză politică în România”, a declarat Liviu Dragnea cu referire la decizia președintelui Klaus Iohannis de a refuza propunerea de premier a PSD, în persoana lui Sevil Shhaideh.

Dragnea a ținut, împreună cu Călin Popescu Tăriceanu și Daniel Constantin, o conferință de presă în care a anunțat că va face o analiză până joi pentru a vedea cum răspunde la decizia președintelui de a respingere nominalizarea lui Sevil Shhaideh în funcția de premier. ”M-am consultat cu colegii, mâine — cel mai târziu poimâine, o să trebuiască să luăm o decizie și, parafrazându-l pe cel care a vorbit la ora 12,00, vreau să cumpănesc foarte bine, dar nu între un interes personal sau de grup, ci între ceea ce este bine sau rău pentru România. Nu are rost să ne ascundem după degete. Am primit o avalanșă de mesaje de la oameni care cer cu fermitate suspendarea președintelui. Nu este o decizie ușoară. Daca în urma acestei analize vom ajunge la concluzia că pentru țară e bine să-l suspendăm pe președinte nu o să am nicio ezitare”.

Dragnea: Nu vrem să mai perpetuăm un sistem ocult și toxic

”După alegeri am sperat că și președintele Iohannis și oamenii și instituțiile cu care se consultă au înțeles că românii nu mai vor jocuri politice pe spinarea lor și nici jocuri oculte. Se pare că m-am inselat. Acești oameni nu înteleg. Înțeleg că președintele Iohannis nu vrea să respecte votul din 11 decembrie, nu vrea să dea cum spune Constituția și legitimitatea guvernului acestei majoritati votată de români.

Sunt sigur că și dumnealui și ceilalti acoliți sunt speriați de două lucruri. Unu, de posibilitatea certă de fapt ca programul de guvernare votat să fie pus în practică în anii urmatori și românii să înceapă să trăiască mai bine, ceea ce pare că îl deranjează. În al douilea rând, de faptul că a înțeles că nu vrem să mai perpetuăm un sistem ocult și toxic pentru români și România, astea nu îl indreptățeau să anunțe decizia în dispret total față de români, de cei care au votat, făra niciun fel de explicații.

Vreau să vă spun că președintele Iohannis a semnat numirea doamnei Sevil Shhaideh în funcția de ministru a Dezvoltării și putea să o refuze. Nu cred că de anul trecut până astăzi au apărut motive care să îi dea posibilitatea să refuze această propunere”, a spus Dragnea.

Tăriceanu: Președintele forțează declanșarea unei crize politice

”Lipsa oricărei motivații întărește bănuiala multora că președintele se angajează cu noi într-o luptă de putere, sfidând votul cetățenilor. Încă din perioada campaniei i-am cerut președintelui să declare deschis dacă va respecta votul. Nu am primit niciun răspuns. La întrevederea cu președintele la Cotroceni, domnia sa mi-a spus foarte direct că va face tot ce îi stă în putință pentru a nu numi un premier din partea PSD. Aceste afirmații nu au fost singurele care m-au pus pe gânduri. A spus că vrea sa declanșeze un război total, lucru pe care azi îl vedem prinzând contur. I-am atras atenția presedintelui că trebuie să privească la rezultatul alegerilor care arată un învingător foarte clar. Acest lucru îl ignoră, în dorința de a arăta că poate face un exces de putere.

Suntem în situația evidentă de a vedea că suntem puși în fața unei realități pe care nu o dorim: se dorește declanșarea unei crize politice majore. Va trebui să cumpănim foarte bine, pentru că noi dorim să nu băgăm România într-o criză politică. Președintele forțează declanșarea unei crize politice. Gestul nemotivat al președintelui nu poate fi tradus decât ca un exces de putere extrem de păgubos. Probabil consideră că postura de lider al opoziției este menirea pe care o are ca președinte”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Iohannis a făcut o mascaradă

”Eu cred că totul a fost o mascaradă, o minciună. De la început Iohannis i-a spus lui Tăriceanu să nu facă majoritate cu noi, că votul nu contează. Cred că tot ce a făcut a fost o mascaradă”, a spus Liviu Dragnea. ”Daniel Constantin a fost prezent la discuții, poate și el confirma această discuție nefericită pentru modul de abordare al președintelui”, a adăugat Tăriceanu.

Dragnea: Președintele vrea suspendare, se gândește că se poate reinventa

”Am vorbit cu mai mulți colegi despre oferta otrăvită a președintelui Iohannis, să venim cu altă propunere. Cine ne poate garanta că acea propunere va fi acceptată? O altă propunere e foarte posibil să fie târâtă prin presă și sa fie prezentată ca un agent KGB, sau terorist de-a binelea, sau coruptul corupților. La discuția de marți, după alegeri, din start a spus că nu vrea să dea guvernul PSD, că e pregătit pentru un război total. Ce garanție avem că trimitem alta propunere și nu va fi tăvălită pe nu știu ce site-uri? Trebuie să ne gândim foarte bine, iresponsabilității prezentate azi vreau să-i opunem responsabilitatea noastra. Trebuie să ne gândim bine dacă accceptăm această invitație. În opinia mea, președintele vrea suspendare, se gândește că se poate reinventa. Trebuie să ne gândim foarte bine dacă aruncăm țara în această criză politică”, a spus Dragnea.