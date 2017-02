Dragnea: O tentativă de destabilizare a ordinii de drept din România

Orice încercare de subminare a activității Guvernului este o tentativă de destabilizare a ordinii de drept din România, "prin mijloace mai mult sau mai puțin legale", a declarat joi președintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul reuniunii CExN al PSD.

El a anunțat că membrii Comitetului Executiv Național al PSD au dat joi un vot de încredere pentru Guvernul condus de Sorin Grindeanu.

"PSD este un partid care a câștigat alegerile în mod corect, printr-un vot masiv. În această lună de guvernare, Guvernul a exercitat puterea în mod legitim, în baza votului primit în Parlament și indirect în baza votului primit de la cetățeni în spiritul și litera Constituției. Guvernul și partidele care îl susțin suntem în continuare determinați să exercităm atât puterea executivă, cât și puterea legislativă acordată de către cetățeni. Considerăm că orice încercare de subminare a activității Guvernului este o tentativă de destabilizare a ordinii de drept din România prin mijloace mai mult sau mai puțin legale. A fost și un vot de încredere pentru Guvern — s-a reconfirmat susținerea în unanimitate pentru Guvernul condus de Sorin Grindeanu", a afirmat Dragnea.

El și-a exprimat speranța ca Ministerul de Interne și Parchetul să afle "cine a gândit, organizat și plătit acțiunile violente" de miercuri seara.

Alte declaraţii

"Să vă spun şi despre campania de minciună şi dezinformare de câteva zile. Şi eu, dacă aş fi stat numai la televizor, fără să mă uit pe decizia CCR, ce a adoptat guvernul, aş fi ieşit în stradă.

O asemenea maşinărie de dezinformare eu nu am mai văzut de la revoluţie şi după revoluţie. Avem tot respectul pentru cetăţenii care manifestează, indiferent că e vorba de un om, 50.000, nu contează. Este un drept câştigat la revoluţie. Este important ca aceste opinii să se exprime fără violenţă.

Pentru că situaţia de astă noapte din Piaţa Victoriei nu cred că este cea dorită de cei care protestează. Rugămintea noastră este să se delimiteze de aceste grupări care au vrut să confişte acest protest. Nu ştiu în mintea bolnavă a cui s-a născut acest plan.

Sper ca MAI şi Parchetul să reuşească să afle cine a organizat şi plătit acţiunile violente de azi noapte. Felicit ministrul de Interne, Jandarmeria şi alte structuri care au acţionat. Am înţeles că au fost certaţi de preşedintele României. Poate au fost certaţi ca să fie intimidaţi.

Îi încurajăm. Şeful dispozitivului de la Jandarmi i s-a aplicat o tăietură la picior, diseară va fi acolo. Un alt jandarm lovit la ochi a insistat să rămână acolo şi alţi jandarmi. Îi încurajez să facă la fel, să nu se lase intimidaţi nici măcar de preşedintele Iohannis.

Am văzut şi declaraţiile ministrului de Interne legate de informaţiile de la SRI. Informaţii care deja la ora 20.00 erau publice şi care nu mai ajutau la nimic.

În ceea ce priveşte campania de dezinformare, Ordonanţa care a fost dată pentru anumiţi lideri politici, am confirmarea la ceea ce bănuiam: nu opreşte procesul în care sunt implicat.

Eu sunt acuzat de instigare la abuz în serviciu şi fals intelectual, falsul intelectual rămâne. Nu cer clemenţă de la nimeni. Acum două săptămâni am finalizat cu avocaţii şi am reînceput o acţiune de redeschidere a procesului Referendumului.

Am o plângere penală împotriva procurorului Lucian Papici pentru că a uzurpat calităţile oficiale că mi-a semnat actele în 27 septembrie, mandatul s-a încheiat pe 22 septembrie.

A doua acţiune este contestaţia la executare adresată Tribunalului Bucureşti. Nu am hotărârea de condamnare care trebuie să conţină trei elemente. Eu nu am această motivare, deci hotărârea nu este completă. Trebuie dată în 30 de zile şi semnată de toţi membrii completului.

Doamna Livia Stanciu s-a dus la CCR, este o prevedere că orice judecător care se retrage trebuie să termine toate dosarele. Vreau ca speţele mele inventate să mi le rezolv în instanţă.

Altă manipulare: Un domn de la un post TV a dat câteva informaţii: că este certă dorinţa noastră de a comasa DNA cu DIICOT. Doana Raluca Prună, cea care a inflamat discuţia despre închisori, este cea care a anunţat anul trecut că un proiect de-al dumneaei este cel de comasare a DNA cu DIICOT. Culmea este că este implicată în aceste mitinguri.

Niciodată PSD nu a venit cu această propunere, nici n-o avem în plan, mi se pare o prostie. Am văzut pe un site planul PSD de a pune mâna pe toată justiţia. Nu există un asemenea plan, este o aberaţie.

În ce priveşte incitările unor jurnalişti, de a veni la mine acasă, expresii urâte. Sunt doar eu cu şoferul, un băiat tânăr, destul de fricos, nu sunt apărat de nimeni. Acelui domn i-am făcut plângere penală, poate îi speriem pe toţi. Nu e vorba doar de mine, ci de toţi miniştrii, după ce li s-au publicat numerele. Am avut şi o întâlnire cu ambasadorul SUA, două ore. Am studiat ieri ordonanţa, cu avocaţii, şi decizia CCR. În ce a spus Curtea în motivare - această prevedere este din 68 şi este de inspiraţie sovietică. Am analizat prevederile iniţiale, cu "îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor", au cerut, în articolul respectiv, indicarea legii. Discuţia de 200.000 de lei nu mă interesează pe mine acea limită. Puteau să pună oricât.

Constituţia prevede că dacă un articol este declarat neconstituţional în 45 de zile îşi pierde efectele juridice. Deja sunt cei care se gândesc că, după 45 de zile, să facă contestaţie. Acel articol nu eliberează corupţii.

N-am de gând să accept colegilor noştri să organizeze un miting. N-am de gând să scoatem în stradă un milion de oameni, ar fi o luptă între români şi nu accept aşa ceva. În schimb, am cerut colegilor să declanşeze de mâine o strângere de semnături, în speranţa că violenţele de azi noapte nu vor mai fi repetate şi nu vom escalada acest conflict.

Astăzi, primul-ministru a prezentat în faţa CEx un calendar cu acţiunile asumate şi stadiul de îndeplinire a acestora".