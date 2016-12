Dragnea: Oficialii să nu mai ia notiţe din afară despre ce pot şi ce nu pot face în ţara lor

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, marţi, la Adevărul Live, că trebuie schimbată atitudinea oficialilor, de a lua "notiţe" din afara ţării, cum ar fi de la Bruxelles, despre ce pot face sau ce nu pot face în România.

"În primul rând, eu vreau ca noi să schimbăm atitudinea noastră, de oameni care îşi iau notiţe. Aşa ceva nu mai trebuie să se întâmple. Noi respectăm toate parteneriatele noastre, cred foarte mult în parteneriatul strategic cu SUA, cred foarte mult în toate parteneriatele cu partenerii noştri din UE, dar relaţiile dintre noi trebuie să fie de respect reciproc şi de avantaj reciproc", a spus Liviu Dragnea, potrivit news.ro.

Liderul PSD a subliniat că "oficialii români nu mai trebuie să meargă nicăieri ca să ia notiţe cu ce au voie şi n-au voie să facă în ţara lor". "Aşa ceva eu nu susţin", a afirmat el.

După ce moderatorul interviului i-a atras atenţia că poziţia lui se aseamănă cu aceea a premierului Dacian Cioloş, care vorbea despre această situaţie amintind de lista de condiţii primită de fostul prim-ministru Victor Ponta de la Comisia Europeană, în 2012, Dragnea a răspuns sarcastic: "Am înţeles, e emisiune despre domnul Cioloş. Marea speranţă a politicii externe. Mă rog, este părerea dumneavoastră".

Premierul Dacian Cioloş a amintit, luni, la Adevărul Live, despre lista primită de Victor Ponta de la Comisia Europeană, în 2012.

"În acest an, acest Guvern a avut o mare credibilitate în exterior. Am redus alocaţiile din Agricultură. Acesta este modul în care sunt vândut Bruxelles-ului. Am continuat să atragem investiţii şi să creăm locuri de muncă datorită credibilităţii pe care am avut-o. Acesta este patriotismul. Să stai vertical în faţa celor din afară şi să-ţi reprezinţi ţara. Nu eu am primit o listă din partea preşedintelui Comisiei Europene cu zece lucruri ce trebuie făcute", a spus el.