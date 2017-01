Dragnea plusează: "Noi avem în minte alte două referendumuri"

Președintele Klaus Iohannis își cere suspendarea pentru a putea merge în țară să se victimizeze, dar PSD nu este interesat de suspendare, a declarat, luni seara, Liviu Dragnea, după ce Iohannis a anunțat că va începe demersurile pentru un referendum pe tema grațierii și modificării Codului Penal.

"Începe să fie evident, președintele Iohannis își cere suspendarea. Cred că vrea o suspendare pentru a putea avea din nou o tribună, pentru a putea merge în țară ca să se victimizeze. Nu suntem interesați de asta, noi chiar vrem ca acest Guvern să guverneze și în Parlament să dăm legile pe care românii le așteaptă, să le facă o viață mai bună. Eu, cel puțin acum, nu sunt interesat de ideea de suspendare, nu cred că trebuie pentru România așa ceva acum. De la alegeri încoace, președintele Klaus Iohannis a făcut ca România să fie într-o criză politică permanentă, inventând periodic, la un interval de timp, câte o temă. Este o teorie a sinusoidelor", a declarat Dragnea la România TV.

Liderul PSD l-a acuzat totodată pe președinte că "și-a încălcat jurământul", că a participat la "un miting neautorizat" și „a dat buzna” la şedinţa de Guvern, nefiind invitat de premierul Sorin Grindeanu.

„S-a aflat în afara Constituţiei şi când s-a dus la Guvern. Preşedintele a minţit la acea întâlnire de la Guvern, a spus că a fost invitat. Prim-ministrul nu l-a invitat, a aflat de la aghiotantul SPP, care a aflat probabil de la ghiotantul preşedintelui (...). A dat buzna la Guvern şi asta a fost invitaţia premierului? Premierul a şi spus că nu l-a invitat”, a subliniat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Dragnea a mai spus că știa încă de acum o săptămână - zece zile că președintele Klaus Iohannis are de gând să anunțe organizarea unui referendum.

Referendumurile PSD

Preşedintele PSD a anunțat totodată, luni seara, că social-democraţii intenţionează să organizeze, în această primăvară, două referendumuri, pe tema familiei formată dintr-un bărbat şi o femeie şi a eliminării imunităţii, inclusiv pentru preşedintele României.

"Noi avem în minte alte două referendumuri pe care le vom declanşa. Este un referendum pe care ne-am angajat să-l declanşăm cu tema «familia». S-au strâns peste 3 milioane de semnături şi este o temă de interes major, care ţine de substanţa societăţii noastre. Iar a doua temă, eu am spus-o de un an şi jumătate în spaţiul public şi o spun în continuare, chiar dacă unii colegi de-ai mei s-au supărat la vremea respectivă, un referendum privind regimul imunităţilor din România. Eu am spus-o mereu şi susţin în continuare: nu sunt de acord cu imunitatea parlamentară, dar nici cu cea a preşedintelui", a afirmat Liviu Dragnea.