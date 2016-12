Dragnea: Președintele o va nominaliza pe Shhaideh, pentru că nu cred că vrea un conflict inutil

Liderul PSD, Liviu Dragnea, crede că președintele Klaus Iohannis o va nominaliza pe Sevil Shhaideh în funcția de premier, argumentând că, în opinia sa, acesta "este un bun român" și nu vrea un conflict inutil.

"Eu cred că și președintele României este un bun român și vrea ca țara care l-a ales președinte să o ducă mai bine, să fie o țară respectată așa cum trebuie. Nu-mi fac griji. Eu cred că președintele o va nominaliza pe doamna Sevil Shhaideh, pentru că nu cred că vrea un război politic sau un conflict inutil. Eu sunt sigur că o va nominaliza", a declarat Dragnea, joi, la sediul PSD.

El a adăugat că Sevil Shhaideh, "care este foarte bine pregătită", lucrează acum la buget împreună cu mai mulți colegi.

"Știe cum se face un buget, are capacitatea să conducă un guvern. (...) E în București. Cred că decizia pe care a luat-o este o decizie corectă — să nu aibă nicio ieșire publică până când nu există o desemnare oficială din partea președintelui", a mai declarat liderul PSD.

Dragnea a confirmat și că Sevil Shhaideh va merge la o discuție cu șeful statului, dacă acesta o va solicita.

"Categoric. Eu nu-mi aduc aminte să fi fost vreo desemnare de prim-ministru fără ca înainte președintele de la vremea respectivă să n-aibă o discuție serioasă cu cel pe care vrea să îl desemneze. Nu am probleme cu președintele, am o problemă doar cu faptul că se întârzie această desemnare. Și sunt zile pe care le puteam folosi. Categoric, va merge, vor avea o discuție clară despre ceea ce are de gând să facă, despre cum vede guvernarea, despre deficit, creștere economică. Ceea ce nu cred că pot discuta este despre echipa guvernamentală, pentru că este o procedură care se desfășoară în interiorul partidelor și în Parlament", a arătat Liviu Dragnea.

Președintele PSD spune că țara are nevoie de guvern până să înceapă 2017.

"Avem totul pregătit — avem un premier bun, avem o echipă bună care de-abia așteaptă să guverneze și să facem tot ceea ce am spus în campanie. (...) Am stabilit împreună să vorbim despre echipa guvernamentală doar după ce apare nominalizarea oficială, dintr-un motiv foarte simplu — nu vreau să ne facem de râs. (...) Din acest motiv am vorbit și cu dl Tăriceanu — după ce va fi, sper, această desemnare după Crăciun, în maximum două zile finalizăm discuțiile și vom prezenta echipa guvernamentală. (...) Nu putem face decât să așteptăm cu speranța că va fi această desemnare după Crăciun, dar nu mai târziu după Anul Nou. Am vrea totuși să intrăm în anul viitor cu un guvern", a adăugat Dragnea.