Dragnea şi Iohannis, pumni fără rost

Presimţeam că Sevil Shhaideh nu ajunge premier. Amînarea deciziei lui Iohannis anunţa ceva. Doar nu era să ne imaginăm că are nevoie de un somn straşnic pentru a lua o decizie. Şi încrîncenarea lui Dragnea anunţa o asemenea luptă. După o campanie elegantă, politicoasă, s-a transformat peste noapte în cocoş. A anunţat un premier de care partidul său nu ştia nimic. S-a purtat de parcă ar fi vrut să-şi instaleze secretara sau administratorul firmei sale în postul de premier al României. Or, desemnarea unui prim-ministru nu este o problemă personală. Formal, nu Dragnea a cîştigat alegerile, ci PSD-ul. Or, preşedintele PSD, ca la un semn, de a doua zi dimineaţa a ieşit la lumină ca un indiscutabil proprietar al partidului şi şef al Guvernului român. Comportament de om negîndit şi extrem de vanitos. Tot comportamentul său de la cîştigarea alegerilor s-a arătat a fi al unui om care urmăreşte doar o problemă personală.

Refuzul lui Iohannis de a o desemna pe Sevil Shhaideh nu diferă prea mult de ambiţia lui Dragnea de a o desemna pe fidela sa colaboratoare. Dragnea, fără argumente politice, cu un suport în alb de la PSD, a zis „o vreau pe...”. Iar Iohannis, fără nici un argument, a zis nu, ”am decis că nu accept”. Care este diferenţa dintre cele două atitudini? Nici una! Klaus Iohannis a respins propunerea lui Dragnea cu acelaşi iz personal, de ambiţie, de ţîfnă, de luptă cu orice preţ.

Ceea ce este aberant! Şeful statului, cît este el de şef sau de preşedinte desemnat prin vot universal, nu poate să recurgă la un asemenea comportament. Din răspunsul lui Klaus Iohannis reiese un ”aşa vreau eu” care nu are nici o legătură cu spiritul democratic, cu preocuparea unui om desemnat să medieze într-o situaţie dificilă. Preşedintele României a respins într-un fel cum numai între doi bătăuşi putem auzi.

De ce a recurs preşedintele României la un asemenea răspuns inelegant, ignorîndu-ne şi pe noi, cetăţenii? Am putea crede că preşedintele, în spiritul binecunoscut al propoziţiilor sale mai puţin elaborate, a scăpat şi un asemenea bolovan politic. Dacă ar fi să evaluăm jocul desfăşurat pînă acum, gestul său pare de-a dreptul grosolan.

Editorialul complet în ziarul Cotidianul versiunea tipărită