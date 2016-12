Dragnea, şi premier, şi primar general al Capitalei

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este trup şi suflet alături de PSD, dar mai trup şi mai suflet alături de preşedintele partidului, Liviu Dragnea, căruia i-a făcut o impunătoare statuie din vorbe: „Persoana cea mai îndreptăţită (să fie premier - n.a.) este în continuare Liviu Dragnea. Are toată credibilitatea necesară, are şi popularitatea, are votul românilor şi este cel care a realizat programul de guvernare pe care îl vom aplica în perioada următoare”. Doamna Firea a spus că PSD nu renunţă la proiectul „Dragnea premier” şi că îşi doreşte ca şeful său politic să ajungă să conducă Guvernul în 2017.

Aşadar, conform spuselor Gabrielei Firea, cel mai important proiect pentru PSD este „Dragnea premier”, şi nu „România sănătoasă”, „România educată”, „România îmbrăcată”, „România hrănită” sau „România dezvoltată”.

Să presupunem că Sevil Shhaideh va avea rezultate foarte bune ca premier. În acest caz, pentru ce să înlocuieşti un prim ministru performant? Doar pentru a satisface orgoliul şefului principalului partid de guvernământ?

Să presupunem că Sevil Shhaideh va avea o prestaţie mediocră şi că aceasta va trebui să fie schimbată din funcţie. În acest caz, de ce să-l pui în loc pe cel care a făcut o alegere atât de neinspirată?

Pentru ca Gabriela Firea să nu mai sufere atât din cauză că şeful domniei sale pe linie politică nu este conducătorul Guvernului României, aceasta ar putea să propună organizarea unui congres extraordinar al partidului la care să fie ales un guvern din umbră, iar în fruntea acestuia să fie instalat Liviu Dragnea. Şi-aşa a spus domnul Dragnea că activitatea Guvernului României va fi atent monitorizată de PSD. Ca bonus, doamna Firea ar putea propune şi înfiinţarea unui Consiliu General al Capitalei din umbră, iar funcţia de primar general al Capitalei din umbră să-i fie încredinţată tot domnului Dragnea.