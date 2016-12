Dragnea spune de ce nu a ales varianta suspendării lui Iohannis

Liviu Dragnea a anunțat nominalizarea lui Sorin Grindeanu pentru postul de premier, adăugând că PSD a ales să nu arunce ţara într-o criză politică menită să întârzie adoptarea unor măsuri pe care românii le aşteaptă, conform antena3.ro.

„Am avut mii de mesaje venite din țară care cereau suspendarea (lui Klaus Iohannis – n.red.)”, a spus Liviu Dragnea, miercuri seară, la Antena 3.

„Trebuia să aleg în a continua poate legitim acest proces și să acceptăm invitația președintelui la suspendare, să aruncăm România într-o criză politică profundă, sau rațiune”, a adăugat Dragnea.

De ce nu a ales PSD suspendarea președintelui Klaus Iohannis

„Ar fi însemnat să aruncăm țară într-un război, nu mai puteam discuta de program de guvernare(...). Am zis să mai facem un ultim gest pentru a evita acest război politic”, a explicat liderul PSD.

Întrebat de ce s-a renunțat la desemnarea lui Sevil Shhaideh, liderul PSD a răspuns: „Intenția mea era să mențin propunerea. Aseară m-am văzut cu ea și mi-a adus la cunoștință lucruri care credeam că nu se mai pot întâmpla în România: amenințări cu moartea, la adresa ei, a soțului, a copiilor”.

„A zis că nu poate duce în continuare acest război, din punct de vedere uman”, a mai spus Liviu Dragnea.

Dragnea: Nu am de gând să las lucrurile așa

„În ce țară trăim? Cum e posibil ca niște site-uri, publicații și oameni care își dădeau cu părerea la televiziuni să fie complici la asemenea operațiune?(...) Sunt metode comuniste și securiste și eu vreau să înceteze aceste lucruri în România”, a spus Liviu Dragnea.

Dragnea: Am ales un om care nu are cheiță

Referitor la nominalizarea lui Sorin Grindeanu, Dragnea a spus că a ales un om care nu are cheiță.

„Fiind în situația în care Sevil a renunțat, a trebuit să mă gândesc la o variantă, înainte să vorbesc cu câțiva colegi, care să îndeplinească câteva condiții: să fi condus o instituție guvernamentală, să fie un om în care să am încredere, să am garanția că nu merge în guvern pentru a-și construi o trambulină și să își construiască un pol de putere. Un om cinstit, căruia să nu îi poată să îi întoarcă nimeni mâna la spate, care să nu aibă cheiță, să nu existe niciun dubiu că are vreo comandă la vreun serviciu secret și că are puterea să reziste la tentația de a deveni vedetă la televizor, uitând guvernul(...). Soluția a fost Sorin Grindeanu”, a declarat Liviu Dragnea, miercuri seară, la Antena 3.