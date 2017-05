Dragnea, ultima strigare despre remaniere

Liderul PSD, Liviu Dragnea, susține că remanierea guvernamentală nu este, în acest moment, o certitudine, însă a spus că nu ar ezita să ceară schimbarea unui ministru dacă, în urma unei analize, se va dovedi că "în anumite zone este nevoie de un impuls".

"Programul de guvernare este foarte riguros, dar ritmul trebuie menținut. Este posibil să nu fie niciun fel de remaniere, dar, dacă vom analiza că în anumite zone este nevoie de un impuls, este nevoie de un alt ritm decât cel care a fost până acum, eu cel puțin nu o să am niciun fel de ezitare", a declarat vineri, la Bacău, Dragnea, citat de Agerpres.

Întrebat dacă în acest moment are nemulțumiri față de activitatea vreunui ministru sau minister, Dragnea a spus: "Mă mulțumesc toate ministerele, și ca cetățean, și ca președinte de partid, și ca președinte al Camerei Deputaților".

Totodată, el a precizat că "remanierea guvernamentală nu este legată de indicatorii macro-economici care au fost prezentați de Institutul Național de Statistică".

"Aceste rezultate sunt generate efectiv de punerea în aplicare a Programului de guvernare în mare parte, de încrederea pe care oamenii de afaceri au avut-o și o au în programul de guvernare. S-au generat peste 110.000 de noi locuri de muncă și aproape 14.000 de noi angajatori, nu doar firme care se înființează, efectiv firme care angajează", a mai spus Dragnea.

Afirmațiile lui Dragnea privind remanierea a fost făcute după ce premierul Sorin Grindeanu a susținut miercuri că se vorbește "mult prea repede de remanieri", în ciuda faptului că Guvernul are o largă susținere în Parlament, iar România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE.

"România are cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Să știți că de aici plec în evaluarea pe care o fac. (...) Monitorizez constant activitatea miniștrilor care fac parte din cabinet. Cred că totuși vorbim mult prea repede de remanieri și eu n-am văzut pe cineva care să spună — pe mine, ca prim-ministru, președintele PSD, Liviu Dragnea, președintele ALDE, domnul Călin Popescu Tăriceanu — ceva legat de remanieri. A apărut așa, dintr-odată, ca și discuție publică. Conduc un Guvern care are o susținere largă în Parlament. Avem datele oficiale furnizate de către INS, sunt lucruri bune. Și, dacă îmi permiteți, o comparație cu fotbalul, nu știu dacă cineva face schimbări în minutul 15, când conduci cu 3-0. Cam așa suntem în momentul ăsta", a spus Grindeanu într-un interviu pentru Agerpres.