Dragnea: un nou refuz al lui Iohannis va conduce la suspendarea președintelui

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat la România TV, că preşedintele Klaus Iohannis nu i-a transmis nici o motivaţie în cazul respingerii propunerii Sevil Shhaideh.

"Comportamentul lui Klaus Iohannis este o bataie de joc la adresa romanilor. Face tot posibilul ca o mare parte din programul nostru de guvernare să nu fie aplicat, ca românii să nu beneficieze de măsurile noastre. La 20 de zile de la alegeri nu avem un guvern. A spus ca ne-a trimis o adresa în care ne-a explicat respingerea lui Sevil Shhaideh, dar nu am primit decât o informare că nu este de acord cu propunerea şi solicita să se facă altă propunere", a subliniat Dragnea la România TV.

Practic, liderul PSD a infirmat ştirea pe surse care a fost vehiculată în presa în care se prezentau câteva dintre motivele pentru care prima propunere a coaliţiei PSD-ALDE ar fi fost respinsă.

Dragnea a prezentat scrisoarea oficială transmisă de Cotroceni, semnată de un consilier, în care nu erau inserate decât cele câteva rostite în direct de Ioahnnis când a anunțat că respinge cererea. Nici un argument în plus. Doar câteva rânduri. ”Sursele” din presă menționate de Dragnea au acreditat ideea că în scrisoarea semnată de consilierul juridic al lui Klaus Iohannis, șeful statului și-ar fi motivat refuzul prin „rațiuni de stat”. Mai exact, relația soțului lui Sevil Shhaideh cu regimul de la Damasc, apartenența României la NATO și relația cu Statele Unite au contribuit la decizia președintelui.

Liviu Dragnea a subliniat că Sorin Grindeanu a stat la Palatul Cotroceni cu preşedintele Iohannis 15 minute, iar cel mai probabil mâine va anunţa decizia sa.

Liderul PSD a anunțat ferm că un nou refuz al lui Klaus Iohannis va conduce la suspendarea președintelui. ”Mulți au zis că acel anunț de suspendare a fost doar pentru presă, dar dacă avem un nou refuz mergem la suspendare”, a anunțat Liviu Dragnea.

Cât despre starea de tensiune din rândul populației, mai ales a votanților PSD, Dragnea a explicat: ”Nu am spus până acum acest lucru, dar de câteva zile fac eforturi mari pentru a nu ieși oamenii în stradă. Românii vor să facă acest lucru în toate orașele.După Anul Nou, nu cred că mai pot să țin oamenii astfel încât să nu iasă în stradă.Spun acest lucru pentru cei care mai au un dram de responsabilitate să înțeleagă. Oamenii îmi spun că ies în stradă. Mi-a zis o doamnă că nu vrea să i se fure votul din 11 decembrie la fel cum s-a întâmplat în 2012. Oamenii sunt foarte nervoși”.

Ce i-a spus la telefon preşedintele Iohannis lui Sevil Shhaideh

"Am primit telefon de la presedinte în care mi-a transmis să fiu pregatita cu temele de discutie cu privire la buget, programul de guvernare şi tot ce presupune acest program. Nu stiu să interpretez tonul conversatiilor la telefon. Cred că a fost normala, naturala. Chiar vorbea de cum vom investi guvernul. Nu am inteles ca ar fi o problema, că ar fi un refuz", a subliniat Sevil Shhaideh. Tot ea a povestit că, apoi, vreme de cinci zile s-a pregătit temeinic, pe domenii, pentru întrevederea cu președintele (deși constituțional președintele nu are nici o atribuție de a da extemporal persoanei nominalizate la funcția de premier), dar acesta nu a mai sunat. Shhaideh nu-și explică în nici un fel refuzul și a menționat că a lucrat împreună cu Iohannis mai mulți ani și că o cunoaște foarte bine.

Prima propunere a coaliţiei PSD-ALDE a declarat că se cunoaşte cu preşedintele Iohannis încă de pe vremea în care acesta era primar.

"În discutia cu mine nu a fost vorba de vreun refuz pe tema soţului. Am fost în atâtea instituţii publice şi cred că ne-au verificat cu temeinicie. Refuz să cred ca această discuţie în jurul sotului meu are un procent de adevăr. Sotul a zis că mergem înainte, cu capul inainte", a declarat Sevil Shhaideh, vizibil afectată de amenințările primite, cele mai multe după ce președintele și-a anunțat refuzul.