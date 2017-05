Dragnea își răstoarnă propria gospodărie

Celebrii consultanți fiscali pe care PSD dorea să-i racoleze pentru impozitul pe gospodărie ar putea deveni istorie. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat joi seara că este posibil să nu mai fie folosiți consultanții fiscali şi să se amâne cu un an introducerea deducerilor pe bază de chitanţe, perioadă în care să se informatizeze administraţia.



"Mai sunt două chestiuni legate de capacitatea administrativă, logistică și informatică a ANAF, este o problemă. Altă problemă o reprezintă necesarul de 30 și ceva de mii de consultanți fiscali. S-ar putea să luăm decizia să nu mai folosim consultanți fiscali și să amânăm cu un an, adică să intre în vigoare din 2019 practic, perioadă în care să informatizăm administrația și omul să nu mai fie nevoit să aibă acei consultanți fiscali, pentru că va primi prin sistem informatic formularele pe care să le trimită înapoi și să-și plătească și taxele și impozitele. De asemenea, compatibilizarea sistemelor informatice — ANAF are un sistem informatic, Ministerul de Finanțe are un alt sistem informatic, administrațiile locale nu sunt conectate toate, fiecare au softuri diferite și lucrăm acum cu o echipă mai largă, în așa fel încât să se uniformizeze sistemele informatice", a declarat Dragnea la România TV.

Preşedintele PSD anunța luni, la Antena 3, că există posibilitatea ca introducerea impozitului pe gospodărie şi noua modalitatea de calcul a dărilor către stat să fie amânată cu un an, dacă nu va exista garanţia că va exista un număr suficient de consultanţi fiscali pentru populaţie.

”Nu avem de gând să renunţăm la sistemul nou de impozitare pentru că este un alt sistem prin care clasa mijlocie se dezvoltă. În perioada următoare o să analizăm cu foarte mare atenţie dacă anul 2018 este un interval suficient pentru a putea gestiona înfiinţarea acelui corp de 35.000 de consultanţi fiscali. Dacă vom ajunge la concluzia că actualul sistem nu ne dă garanţia că, până la finalul anului 2018, aceşti consultanţi fiscali pot fi identificaţi, atunci putem amâna cu un an”, declara Dragnea.

