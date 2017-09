Dragnea: "Vor fi multe nopți de nesomn pentru mulți"

Comisia parlamentară pentru controlul activității SRI va cerceta numirea procurorilor-șefi în 2013, atunci când era președinte Traian Băsescu, iar Victor Ponta era premier și ministru interimar al Justiției, spune președintele PSD, Liviu Dragnea.

"E foarte posibil Comisia SRI să ajungă la aceste informații, care sunt foarte interesante, din ce am auzit, eu nu vreau să bat câmpii. Dar mă gândeam astăzi că nimeni n-a prezentat tot procesul (de numire a procurorilor-șefi din 2013, n.r.). (...) Este posibil, nu știu sigur dacă va fi așa, Comisia de control SRI să aibă acces și la toate informațiile, la tot ceea ce a fost în spatele acestor propuneri. Eu bănuiesc, dar ca să nu fie doar o bănuială cred că lucrurile trebuie făcute instituțional, ca să stea în picioare (...), ca să aibă greutate și să nu poată fi contestate. Sper că nu am stricat noaptea unora", a declarat Dragnea, marți seară, la Antena 3.

Dragnea se bazează pe senatorul PSD Claudiu Manda, care a fost propus să preia conducerea Comisiei SRI, și pe ceilalți parlamentari din această comisie, despre care a spus că "sunt oameni care nu se sperie".

Liderul PSD a susținut că unii oameni cu funcții importante "au depășit o linie roșie" și practic prin acțiunile lor "lovesc la temelia statului" și "calcă pe cadavre".

"Vor fi multe nopți de nesomn pentru mulți, au depășit o linie roșie, pur și simplu. În sensul că după linia asta roșie lovești la temelia statului și calci pe prea multe cadavre. Este suficient, țara aceasta are un potențial de dezvoltare uriaș, nu putem să mai stăm indiferenți când țara este sugrumată pentru că trebuie să fie arestați oameni de afaceri români care deranjează, trebuie să fie scoși în piața publică politicieni care au românism în ei și care vor să schimbe lucrurile în bine, jurnaliști care au ținut de-a lungul anilor flacăra aprinsă, cu toate furtunile și cu toate amenințările. Nu mai merge", a spus Liviu Dragnea.

Liderul PSD a susținut că în perioada următoare "o să vedem lucruri urâte și comportamente urâte, o să vedem disperare", dar că în rândul populației "a început să crească foarte mult speranța că se poate, că în Româna putem avea speranța ca niciunui român să nu-i fie frică de nicio instituție, ci doar de lege".

Despre declarațiile lui Dragomir și despre anchetarea sa

În opinia lui Liviu Dragnea, după declarațiile făcute public de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, fostul adjunct al lui Florian Coldea la SRI, din ce în ce mai mulți oameni din toate zonele vor începe să vorbească, iar cei care încă mai susțin "un sistem profund corupt și care a produs victime" sunt din ce în ce mai puțini, în vreme ce "manipulările" de până acum nu vor mai avea efect deoarece au apărut dovezi evidente.

"Vor fi mulți care vor începe să vorbească, din toate zonele, au început să prindă curaj, au văzut că eu n-am cedat, că Parlamentul începe să înțeleagă care este rolul său și parlamentarii încep să prindă curaj, încep să se formeze comisii de anchetă. (...) Sunt absolut sigur că toți cei care mai susțin în continuare acest sistem corupt în profunzime, care a produs victime, chiar oameni care au murit nevinovați, care a virusat, a otrăvit un sistem public în România — toți cei care îl mai susțin, de teamă, din interes, sau din prostie, sunt din ce în ce mai puțini și nu înțeleg că procesul este ireversibil, cu toate manipulările care au fost făcute până acum, dar care au din ce în ce mai puțin efect. Încep să nu mai țină, pentru că încep să apară tot mai multe dovezi evidente și în fața evidenței orice om normal cedează, adică este aproape imposibil să convingi un om normal și de bună credință să se lase dus de un val de manipulare când avem niște dovezi evidente", a declarat Dragnea.

Dacă va fi cazul se va forma și o comisie specială de anchetă, mai ales dacă, în condițiile în care se vor face verificări serioase, se va ajunge și la alte persoane de la vârful SRI decât cele în jurul cărora s-a creat "o legendă", a spus acesta.

"Cred că trebuie să ajungem la adevăr să vedem cât e legendă sau nu cu Florian Coldea", a safirmat Dragnea. Întrebat dacă fostul director al SRI George Maior ar fi putut să gireze acțiunile lui Coldea, el a răspuns: "Nu am de unde să știu asta deocamdată, dar eu cred că nici în cazul ăsta nu trebuie să mergem așa, după fel, cum ar spune Gică Hagi, dacă se fac audieri și cred că se va dori să fie o verificare serioasă, atunci se dau legendele la o parte și se face o verificare pe documente, pe fapte, pe declarați, pe evidențe".

Potrivit lui Liviu Dragnea, din punct de vedere instituțional, fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, nu ar fi putut "să facă de capul lui toate aceste lucruri" care au fost dezvăluite de Dragomir.

Dragnea a afirmat totodată că anchetarea sa de către DNA, în legătură cu afaceri pe le-ar avea în Brazilia, este "o poveste contrafăcută".

"DNA lucrează și cu oameni de aici în Brazilia, au fost jurnaliști din România în strânsă legătură cu DNA în Brazilia. Ceea ce vreau eu să transmit, cu mare drag și cu mare prietenie către acea zonă, este că eu merg până la capăt. N-am furat bani din Brazilia, n-am spălat bani în Brazilia, nu am nicio proprietate în Brazilia. Asta să fie foarte clar și ceea ce au făcut este la fel de grav ca declarațiile de aseară ale domnului Dragomir. Eu acolo am avocați, i-am trimis de aici acolo și avocații au început să aibă acces la informații. Așa că eu le transmit niște vești triste — nu se poate găsi nimic acolo pentru că nu este. Eu nu am făcut ceva și să-mi fie teamă și să zic să nu deranjez, nu", a afirmat liderul PSD.

El a adăugat că va merge în instanță când va avea toate informațiile oficiale și o să utilizeze toate căile legale pentru a cere tragerea la răspundere a celor implicați în crearea acestei "povești".

"Am sesizat și ambasada Braziliei de aici, n-am stat, am acționat imediat. Eu nu vreau să fac spectacol, dar ceea ce s-a întâmplat în legătură cu această poveste este foarte grav. Arată disperare. Această poveste, ca și alte povești montate, făcute, contrafăcute, date în presă, ridicate ca să avem motiv să ne apucăm de niște verificări, astea nu vor rămâne fără urmări. Dar eu aștept cu răbdare. (...) Când ai un profund sentiment de nevinovăție și de nedreptate care ți se face te abții cu greu, dar te abții, fiindcă important este rezultatul și nu vreau să transform ceea ce se întâmplă acum, acest proces de însănătoșire (a societății, n.r.) , într-o chestiune personală. De asta am stat și stau în continuare rezervat, în sensul că fac lucrurile care trebuie făcute așa cum prevede legea și așa cum prevăd drepturile mele. Ei fac greșeală după greșeală, generată de disperare", a declarat Liviu Dragnea, care a mai spus că nu știe dacă mai este implicat cineva în afară de DNA în ancheta din Brazilia.

Liderul PSD a menționat că nu a discutat cu șeful statului despre aceste lucruri: "Vă spun fără niciun fel de rezervă, cred că ar trebui să înceapă de la dumnealui discuția. (...) Am așteptat și încă mai aștept. Nu e obligatoriu să purtăm o astfel de discuție, dar asta nu înseamnă că ceea ce s-a pornit se va opri".

Potrivit lui Dragnea, Parlamentul poate contribui la aflarea adevărului, deoarece "încă sunt multe zone bolnave în societatea românească și într-o parte din instituțiile din România".