Dragomir: Care sunt instituțiile de presă care s-au ”autodeconspirat”

Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a declarat marți că a vorbit în fața comisiei de control a SRI despre culoarele media și din Justiție și că a prezentat documente pentru a-și susține afirmațiile, unele dintre acestea primindu-le în ultima vreme, transmite Mediafax.

"Au continuat discuțiile pe tema abordată anterior, pe ceea ce am numit culoare media, al doilea subiect culoarele justiției, am prezentat elementele pe care le cunosc, am pus la dispoziția comisiei documente și se va stabili un calendar, probabil în cursul săptămânii viitoare va fi o nouă audiere. Am prezentat documente care să îmi susțină declarațiile. Data trecută am prezentat o listă de 65 de persoane care pot confirma sau infirma ce am spus eu. Am venit în fața comisiei, la solicitatea comisiei și sunt audiat în calitate de martor. Îmi fac datoria de cetățean", a declarat marți Daniel Dragomir.

Acesta a mai spus că în ultimele două săptămâni mai multe instituții media au arătat că au o anumită apartenență.

"Am fost contactat de mai multe persoane care mi-au adus la cunoștință lucruri și am încercat ulterior să le aduc în fața comisiei. Nu prezint documente clasificate, ci am prezentat documente declasificate și obținute în mod legal și am prezentat sursa de proveniență (...) Am menționat culoarul media. De la prima mea ieșire publică am avut dreptate și lucrurile au fost confirmate. În ultimele două săptămâni s-au autodeconspirat hotnews, ziare.com, Digi24. Cei care au ieșit și au încercat să acrediteze tot felul de idei: că sunt manipulator, că reprezint mogulii din presă, că sunt omul rușilor", a declarat Dragomir.

Fostul colonel SRI susține că asupra sa au existat și există presiuni deoarece prezența sa la comisie "ar putea deranja unele persoane".

Dragomir a prezentat, la audierea de săptămâna trecută din comisia SRI o listă cu 65 de nume, printre care jurnaliști, politicieni, oameni din justiție sau afaceriști despre care spune că pot confirma toate afirmațiile sale.

Daniel Dragomir a lucrat în Serviciul Român de Informații până în 2013. Era apropiat al lui Florian Coldea și recunoaște că i-a legat o relație strânsă încă din 1997. Despre Dragomir se știe că a fost unul dintre cei trimiși de Serviciul de Informații în Irak, la criza jurnaliștilor răpiți din 2005, iar despre activitatea sa a declarat că a coordonat mai mulți ani parteneriatele cu CIA, dar și Mossad. A plecat din SRI în anul 2013, declarând că gestul său de a demisiona a fost un act de onoare, deoarece viziunea sa și ceea ce se întâmpla în Serviciul Român de Informații nu mai coincideau.

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir a fost invitat, marţi, la şedinţa Comisiei parlamentare de control al SRI, pentru o nouă rundă de discuţii. Preşedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, a refuzat să se pronunţe cu privire la ”credibilitatea” lui Daniel Dragomir. ”Nu este de natura mea să răspund la această întrebare, Domnul Dragomir a venit şi a prezentat o serie de lucruri comisie, a prezentat şi documente în acest sens. Rămâne ca noi să analizăm aceste documente, să le confruntăm cu realitatea şi sigur că atunci când o să avem o concluzie o să o prezentăm public, atât cât ne permite legea să prezentăm”, a explicat Manda.