Dragomir: Coldea are și azi telefon operativ

Colonelul Daniel Dragomir a dezvăluit în exclusivitatea la Sinteza Zilei despre ce ar face în cazul în care i s-ar ridica interdicția secretului de către Parlament.

„Nu pot deconspira ofițeri acoperiți, pot spune în Parlament, în fața unei comisii de control SRI când mi se ridică interdicțiile, sunt variante legale. Aș spune tot ce știu, aș prezenta toate materialele pe care le dețin, aș explica mecanismele, unde să caute și ce să ancheteze. Acești oameni au greșit mult în ultima vreme. S-au crezut puternici, nu vi se pare sfidător că generalul Coldea are și azi telefonul operativ, mașină și șofer, după toți anii ăștia de abuzuri”, a declarat Dragomir la Antena 3.

Ședințe operative cu procurori DNA

„Toată lumea are interesul să scoată această mizerie și să o vedem, să o punem pe masă. Nu vă așteptați să am o probă regină. Am documente declasificate care atestă implicarea ofițerilor în ședințe operative, echipele mixte și chestiunea cu rechizitorile și cu perchezițiile. Documentele sunt declasificate și obținute în mod legal. Am documente cu sedințele operative ale ofițerilor SRI cu procurorii DNA”, a dezvăluit Dragomir.

Coldea și Ghiță

„Dacă nu s-a așteptat ca Ghiță să-l trădeze, înseamnă că a greșit radical. Aveau o relație apropiată. Această prietenie a fost folosită în scopuri care nu-și aveau rostul în serviciu. Ghiță conducea companii care produceau bani”.