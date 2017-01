Drumurile naţionale, afectate de viscol

Update: Opt drumuri sau sectoare de drumuri județene de pe raza județului Botoșani erau blocate sau închise circulației duminică, la ora 17,00, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Astfel, nu se putea circula pe DJ 282 Răuseni — limita județ Iași; DJ 282 B Prăjeni — limita județ Iași; DJ 282 Dângeni — Hănești; DJ 293 Dorohoi — Dumeni — Havârna — Mileanca — Cotusca — Ghireni — DN 24 C; DJ 294 A Avrămeni — Mitoc; DJ 294 C Hănești — Borolea—Manoleasa; DJ 294 Dângeni — Mihălășeni — DN 24 C; DJ 291 K Lozna—Talpa.

Potrivit sursei citate, nu sunt drumuri naționale închise.

La aceeași oră, se acționa cu 27 utilaje pe drumuri naționale și cu 36 utilaje pe drumurile județene.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență anunță că o parte din comuna Lunca este nealimentată cu energie electrică.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, a anunțat, la ora 17.00, închiderea drumurilor județene DJ 112 A Codlea-Vulcan și DJ 112 D Cărpiniș-Prejmer, din cauza vremii nefavorabile.

De asemenea, traficul rutier se desfășoară cu dificultate duminică după-amiază pe DN1 în zona stațiunilor montane și pe DN1A din zona Cheia până la limita cu județul Brașov, în condițiile în care ninge, iar zăpada este viscolită, vizibilitatea fiind scăzută.

Sunt două drumuri mai puțin circulate pe care s-a depus un strat consistent de zăpadă. Au fost închise preventiv, pentru a evita eventuale înzăpeziri ale autovehiculelor", a precizat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al ISU Brașov, cpt.Ciprian Sfreja.

Din cauza viscolului care reduce vizibilitatea, traficul a fost închis, duminică, pe drumul naţional (DN )17 Suceava - Gura Humorului. Şoferii au fost deviaţi pe DN 2E şi DN2 şi sunt închise în continuare tronsoane din alte cinci judeţe, precum şi porţiunea Lehliu-Gară - Constanţa, de pe A2, dar şi întreaga A4.

Potrivit centrului Infotrafic, duminică, la prânz, mai sunt închise două tronsoane de autostradă şi 15 tronsoane de drumuri naţionale (pe 17 segmente):

A2 Bucureşti – Constanţa (tronsonul Lehliu-Gară – Constanţa, pe care ninge viscolit); ninge între Fundulea şi Lehliu; A4 Ovidiu - Agigea;

JUDEŢUL CONSTANŢA: DN 3 Ostrov - Murfatlar; DN 22; DN 3C; DN 38; DN 22A;

Drumurile naţionale secundare către staţiuni (39D, 39C; 39B; 39A);

(au fost redeschise, cu restricţie de 7,5 tone, DN 3 Murfatlar - Constanţa şi DN22C Cernavodă - Murfatlar);

JUDEŢUL GALAŢI: DN 24D Tuluceşti - limită Vaslui;

JUDEŢUL IAŞI: DN 28A Târgu Frumos – Paşcani - Moţca

JUDEŢUL TULCEA: DN 22(E87) Măcin - Tulcea către Constanţa; DN 22D Măcin - Horia - Ciucurova - Două Cantoane; DN 22A Cataloi - Topolog - limită judeţul Constanţa; DN 22F Nalbant - Horia; (DN 22E Garvăn - I.C.Brătianu a fost redeschis, în condiţii de iarnă).

JUDEŢUL VASLUI: DN 24A Murgeni - Fălciu; (pe DN 26 Murgeni - limită Galaţi, traficul s-a reluat în condiţii dificile, de iarnă);

JUDEŢUL SUCEAVA: DN 17 Suceava - Gura Humorului a fost închis temporar, din cauza viscolului care reduce vizibilitatea. Autovehiculele au fost deviate pe DN2E Gura Humorului - Spătăreşti şi DN2 Spătăreşti - Suceava;

Drumuri cu restricţie de tonaj

JUDEŢUL GALAŢI: DN 26 (7,5 tone);DN 26A (7,5 tone);

JUDEŢUL CONSTANŢA: DN 3 Murfatlar - Constanţa; DN22C Cernavodă - Murfatlar;

În continuare, din cauza viscolului puternic circulaţia rutieră pe DN28 Târgu Frumos – Săbăoani se desfăşoară dificil pe tronsonul kilometric 8 - 26, între Târgu Frumos şi Pod Scheia (în judeţul Iaşi), şoferii fiind însoţiţi de echipaje ale Poliţiei Rutiere şi utilaje de deszăpezire.

Vizibilitatea este redusă şi pe DN2A, DN3A şi DN3B, în judeţul Ialomiţa. La fel şi în judeţul Neamţ, pe DN2 şi DN15D (în zona Roman - Horia, spre judeţul Bacău).