Duios Borbely trecea

Fostul ministru al Mediului Laszlo Borbely a scăpat basma curată, cel puțin pentru moment. Dacă cei care l-au mituit au fost condamnați la închisoare și încarcerați, nu de același tratament a beneficiat și fostul demnitar. Asta, grație colegilor care au votat de două ori împotriva ridicării imunității parlamentare. Or, dacă șpăguitorii au fost condamnați, putem deduce că și beneficiarul șpăgii ar fi putut fi condamnat.

Omul de afaceri Ioan Ciocan din Certeze, județul Satu Mare, patron al firmei Lescaci Com SRL, se află de două luni în spatele gratiilor. El este încarcerat în Penitenciarul Satu Mare după ce a fost găsit vinovat de magistrații Curții de Apel Oradea pentru fapte de corupție. Are de ispășit o pedeapsă de 2 ani și șase luni de închisoare cu executare, după ce, în primă instanță, fusese condamnat cu suspendare. Odată cu Ioan Ciocan a fost condamnat și Szabolcs Szepessy, fostul consilier personal al ex-ministrului Mediului Laszlo Borbely, dar și Anton Petru Molnar, un om de afaceri din Mureș. Și ceilalți doi inculpați din acest dosar au primit fiecare câte o pedeapsă de 2 ani și 6 luni cu executare.

Legături periculoase

Potrivit rechizitoriului DNA, Ioan Ciocan este cel care, prin intermediul lui Szepessy Szabolcs, ar fi cumpărat influența ministrului Laszlo Borbely. Procurorii spun că, în cursul anului 2011, Ciocan, administrator al firmei Lescaci Com SRL, la cererea lui Szabolcs Szepessy, pe atunci consilier personal al ministrului Borbely, i-a amenajat acestuia un apartament pentru care a cheltuit 80.952 lei. Serviciile pentru demnitar au fost prestate pentru ca firma lui Ioan Ciocan să încaseze cu prioritate plata unor lucrări contractate cu „Apele Române“. Înainte de venirea lui Borbely la Mediu, firma negreşteană Lescaci adunase contracte în valoare de 1,2 milioane de euro din bani publici. Odată cu numirea lui Borbely la cârma ministerului, valoarea contractelor cu statul a crescut la 70 de milioane de euro, în doar doi ani. Potrivit procurorilor DNA, SC Lescaci Com SRL Negrești Oaș a încheiat în perioada 2010-2011, cu unități din subordinea Administrației Naționale „Apele Române“, un număr de 19 contracte de execuție de lucrări și numeroase acte adiționale la aceste contracte, toate având ca obiect regularizări, amenajări, îndiguiri sau recalibrări ale cursurilor unor ape aflate în administrarea unităților menționate. Valoarea totală a acestor 19 contracte s-a ridicat la suma de 295.037.846 lei. Firma este cea care a reabilitat falezele din Eforie Nord şi Eforie Sud.

Apa trece, pietrele rămân

În aceeaşi perioadă, „inculpatul Anton-Petru Molnar, administrator de fapt la SC Azimut Com SRL Acăţari, i-a remis numitului Borbely Laszlo, ministru al Mediului şi Pădurilor, foloase necuvenite constând în reamenajarea şi extinderea unui imobil, proprietate extratabulară a acestuia, în valoare de 112.199 lei, pentru ca acesta să-şi exercite influenţa asupra unor funcţionari din cadrul AN Apele Române (instituţie aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor), pentru a-i determina să favorizeze SC Azimut Com SRL Acăţari, la diferite licitaţii organizate de către AN Apele Române prin Administraţiile Bazinale din teritoriu“. Tot procurorii DNA spun că, în aceeași perioadă, Anton-Petru Molnar, administrator de fapt la SC Azimut Com SRL Acățari, i-a dat fostului ministru Laszlo Borbely foloase necuvenite constând în reamenajarea și extinderea unui imobil, situat pe Calea Victoriei din Capitală, proprietate a acestuia, în valoare de 112.199 lei, pentru ca acesta să-și exercite influența asupra unor funcționari din cadrul „Apele Române“, instituție aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Pădurilor, pentru a-i determina să favorizeze SC Azimut Com SRL Acățari la diferite licitații organizate de către „Apele Române“ prin Administrațiile Bazinale din teritoriu.

Potrivit unor surse judiciare, dosarul a fost disjuns în ceea ce-l privește pe fostul ministru al Mediului. Acum, fiindcă nu mai beneficiază de imunitate, poate fi și el cercetat pentru faptele în care mituitorii au fost condamnați.