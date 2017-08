Dulceață de rubarbă și invitați de peste hotare la Festivalul de la Brebu

Dulcețuri fine și oficialități multe la festivalul devenit marcă înregistrată al comunei Brebu. La deschiderea oficială a celei de-a VII-a ediții a Festivalului Dulceții, care are loc în perioada 26-27 august, au participat oficialități de la București, județene și locale, dar și invitați din Germania, Polonia, Ungaria și Republica Moldova, relatează campinatv.ro.

Festivalul în sine este un deliciu. Producătorii, fie firme de profil, fie individuali, au venit și în acest an cu o ofertă bogată și prețuri rezonabile, chiar mai mici decât până acum. Cei interesați au putut degusta și cumpăra dulcețuri tradiționale (cireșe, vișine, trandafiri, prune, gutui, caise, zmeură, nuci verzi, căpșuni, mure etc), dulcețuri mai puțin obișnuite (ardei iute, castraveți, soc, păpădie, bujor roșu, gogonele, coajă de pepene, morcov, varză roșie etc) și tot felul de combinații, care mai de care mai interesante - pepene galben cu napi și nucă, dovlecel caramelizat cu nucă și coniac, caise cu piersici și ananas, cătină cu morcov, kiwi cu smochine, măsline cu portocale etc.

Ca noutăți, anul acesta au apărut dulceața de rubarbă (o plantă medicinală din tulpina căreia, iată, se face acum și dulceață) și cea de aronia (un arbust originar din America de Nord, care de câțiva ani se cultivă și în România, fructele sale fiind bogate în vitamine), conform sursei citate. De asemenea, vizitatorii pot cumpăra șerbeturi, siropuri, miere și diverse produse apicole, dar și prăjituri de casă, găluște cu prune, clătite și papanași.

Festivalul Dulceții este o manifestare tradițională organizată de Primărie și Consiliul Local, un adevărat brand al comunei Brebu, marcă înregistrată la OSIM de către administrația locală.