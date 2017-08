Efectele vacanței asupra primarului general

Primarul general șochează din nou. Gabriela Firea continuă operațiunea de desființare a Direcției Achiziții Publice prin manevre de diseminare a responsabilităților. Ea le pregătește noi surprize consilierilor generali prin tăierile pe care le va opera la câteva obiective importante și alocarea de fonduri pentru alte proiecte, cum sunt statui, Clubul Sportiv Municipal și câteva spitale.

Firea manifestă și un dispreț total față de aleșii locali, cărora le cere aprobarea pentru suplimentarea unor posturi cu câteva zile înainte de concurs. Edilul este de acord cu majorarea prețului la gigacalorie, dar vrea să înființeze un cimitir și un hotel pentru animale de companie. Referitor la deratizare și dezinsecție, Firea nu manifestă nicio preocupare, deși Capitala colcăie de șobolani.

La sfârșitul lunii iunie 2017, Gabriela Firea, în calitate de primar general, a fost notificată de moștenitorii terenului Pepinierei Tei-Toboc să se prezinte la DNA ca parte vătămată în procesul de retrocedare a celor 60 de hectare de teren.

Pepiniera Tei-Toboc este clasată în categoria monument istoric și așezământ protejat. Aceasta a fost înființată în 1986 ca „plămân verde“ al orașului, pe care fostul primar al Sectorului 2 Neculai Onțanu a vrut să construiască un complex imobiliar. Firea riscă să fie acuzată de complicitate și abuz în serviciu în afacerea în care sunt implicate 64 de persoane. Despre poziția adoptată de primarul general nu se știe nimic, în schimb, pentru ședința Consiliului General din 30 august ea a pregătit un proiect pentru realizarea „centurii verzi“ a orașului. Scopul declarat al proiectului este de a restabili norma de 30 de hectare de păduri-parc pe 1.000 de locuitori și combaterea schimbărilor climatice. Cât se va cheltui pentru acest proiect. nu ni se spune, cert este că banii vor fi alocați de la bugetul municipalității. Pentru a avea o estimare a costurilor, evaluarea celor 60 de hectare a Pepinierei Tei-Toboc este în jur de 600.000 euro, iar valoarea plantației este de circa 140.000 euro.

Locuințe sociale închiriate

Un veșnic proiect al Primăriei Capitalei este cel al identificării locuințelor de pe piața liberă în vederea închirierii de către municipalitate pentru cazurile sociale și cele de urgență. Proiectul nu conține suma pe care primăria este dispusă să o cheltuiască pentru aceste locuințe, dar blocurile gemene de la Piața Națiunilor Unite, construite special pentru cazuri de necesitate, sunt pe jumătate goale. Locatarii din aceste blocuri au mari probleme cu plata agentului termic, ei fiind nevoiți să suporte și costurile încălzirii apartamentelor care stau goale. Proiectul nu face referire nici la numărul cazurilor sociale înregistrate de Primăria Capitalei, nici la numărul locuințelor care vor fi închiriate. În plus, sunt încă funcționari din Primăria Capitalei care dețin locuințe sociale, deși actualul statut financiar al acestora nu i-ar face eligibili pentru ocuparea unor asemenea garsoniere sau apartamente.

Stimulente pentru adulții cu handicap

Gabriela Firea continuă să se implice în proiecte care sunt de resortul Ministerului Muncii sau al Guvernului. Ea a anunțat că va acorda stimulente de 500 lei pe lună adulților cu handicap. Ar fi vorba despre 57.222 de persoane neinstituționalizate în București, dintr-un total de 705.003 de adulți cu handicap neinstituționalizați la nivelul țării. Aceste date sunt înregistrate la Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități în trimestrul I din 2017. Efortul bugetar programat al Primăriei Capitalei este de 28.611.000 lei (6.358.000 euro).

Firea o concurează pe Zăvoranu

Înființarea unui cimitir și a unui hotel pentru animalele de companie nu este nouă. În Capitală sunt deja câteva afaceri în acest sens, una aparținându-i Oanei Zăvoranu. Fără să ne spună cât va costa municipalitatea un astfel de proiect, Gabriela Firea anunță că dorește amenajarea unui hotel, a unui cimitir şi chiar un serviciu de ambulanţă pentru câinii şi pisicile din Bucureşti. Nu știm ce tarife va percepe municipalitatea, dar în domeniul privat o incinerare poate costa până la 600 lei, preț care conține și o urnă cu cenușa animalului, iar o înmormântare poate ajunge și la 700 lei.

Edilul a consultat o statistică potrivit căreia peste 600.000 de bucureșteni dețin un animal de companie. Argumentul suprem pentru acest proiect este Strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor, aprobată de Consiliul General în primăvara acestui an. Lucrările vor fi executate de Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA), se spune în proiect. Acesta include şi înfiinţarea unui Serviciu Municipal de Urgenţă şi Resuscitare Veterinară – SMURV, care va fi dotat cu clinici veterinare mobile. Pentru realizarea acestui obiectiv se vor face parteneriate cu Facultatea de Medicină Veterinară şi Colegiul Medicilor Veterinari. O altă axă prioritară pentru a rezolva problema câinilor fără stăpân din Capitală este înfiinţarea Poliţiei Animalelor, care ar urma să fie înfiinţată până la sfârşitul acestui an, în cadrul Poliţiei Locale Bucureşti, care are atribuţii de a constata contravenţiile şi de a aplica sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei privind animalele.

Alt cetățean de onoare

Pentru că tot nu costă nimic, iar pe 29 iulie Mircea Lucescu a împlinit 72 de ani, Gabriela Firea spune că „este oportun să-și exprime recunoștința în fața acestui profesionist al fotbalului românesc și internațional, care a bucurat, încântat și marcat pozitiv sufletele românilor de pretutindeni“. Din palmaresul lui Mircea Lucescu, primărița amintește de Ordinul „Meritul Sportiv“, Clasa a III-a, primit „în semn de apreciere pentru participarea la Turneul Final al Campionatului Mondial de Fotbal din anul 1970 din Mexic și pentru întreaga activitate“. Apoi, este menționată câștigarea Cupei UEFA în 2009, cu echipa turcă Șahtior Donețk, în urma căreia a primit Steaua României în grad de Cavaler. În prezent, Lucescu este selecționerul Turciei, un motiv în plus să devină cetățean de onoare al Bucureștiului.

25.000 de vouchere

Când vom vedea 30.000 de bicicliști pedalând prin Capitală în semn de protest pentru înființarea benzilor de biciclete, atunci vom fi siguri că inițiativa Gabrielei Firea de acordare a voucherelor pentru biciclete a fost un succes. Deocamdată, constatăm că, din bugetul municipalității, 15.000.000 lei se vor duce pe capitalul electoral al primăriței. Pe 30 august, consilierii generali vor aproba suplimentarea numărului de vouchere pentru biciclete cu încă 25.000. În această vară, Firea a distribuit 5.000 de tichete, dar cererea bucureștenilor a surprins-o și pe ea. Banii vor fi alocați din bugetul municipalității pe 2018.

Seniorii se distrează în Primărie

Un proiect de suflet pentru primărița cea cucernică este să-i plimbe pe pensionari pe la mănăstiri. Asta, cu atât mai mult cu cât familia sa deține o „autobază“ de autocare care-i duc pe bucureșteni și pe cei din Ilfov în pelerinaje. De această dată, proiectul este mai amplu. „Centrul pentru seniori al municipiului București“ va funcționa chiar în incinta primăriei. 17 persoane vor fi angajate să deservească acest proiect. Pentru persoanele de vârsta a treia se vor organiza activități socio-culturale, de socializare și relaționare, recreere, destindere și relaxare. Prin înființarea acestui centru, numărul serviciilor publice de interes local ajunge la 19, se spune în document. Pe lângă participarea la dezbateri legislative și informative, pensionarii vor merge la teatru, expoziții, audiții muzicale, excursii, pelerinaje, vor putea juca șah, table, cărți sau rummy cu persoane de aceeași vârstă sau mai tinere. Patrimoniul centrului va fi asigurat de Primăria Capitalei, dar și din donații sau sponsorizări. Așteptăm cu interes construirea unui nou azil de bătrâni, care va rezolva și situația locativă a multor tineri.

Premierea olimpicilor

Elevii care se vor califica la olimpiade europene sau internaționale și cei care obțin rezultate bune în competițiile sportive nu vor scăpa de recunoștința primăriței. De această dată, nu se vorbește despre un cuantum unitar. Primăria anunță doar că premiile vor fi analizate și acordate „în condițiile legii“.

Bani pentru idei istețe

Se pare că ideile primăriței au secat, motiv numai bun să toace bani. Campania „Propune pentru București“ are un buget de 4 milioane euro pentru plata a 20 de proiecte inițiate de cetățeni (200.000 euro pentru fiecare proiect aprobat). La concursul de idei pot participa cetățenii cu vârsta minimă de 18 ani cu domiciliul în București.

Campania se va derula până la sfârșitul anului, dar plata celor mai bune idei se va face din bugetul pe 2018. Obiectivele concursului sunt „de a ajusta politicile publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții“. Proiectele trebuie depuse în intervalul 18 septembrie – 6 octombrie. Între 9 octombrie și 3 noiembrie se va face analiza și se vor afișa proiectele selectate. Între 6 și 17 noiembrie va avea loc votarea proiectelor de către cetățeni, iar pe 24 noiembrie se vor afișa rezultatele finale. Domeniile în care sunt așteptate proiecte țin de infrastructură, amenajarea spațiilor verzi, a locurilor de joacă, de mobilitate și siguranța circulației, de infrastructura culturală și socială, de sănătate și smart city. Deja bucureștenii glumesc pe seama acestui concurs. Unii spun că Firea trebuie să demisioneze, alții spun să termine proiectele începute și neterminate.

Proiecte abandonate, statui înălțate

Rectificarea bugetară propusă de Gabriela Firea arată că se vor tăia 19 milioane lei de la Pasajul Ciurel – A1, aceeași sumă de la consolidarea clădirii de pe Bulevardul Elisabeta 29-31, în care funcționa Primăria Sectorului 5, alte 4 milioane lei de la ASPA. Banii vor fi folosiți pentru construirea de statui care vor fi finanțate cu 15 milioane lei.

Primăria Capitalei a propus un nou proiect de rectificare bugetară ce urmează a fi discutat de Consiliul General al Municipiului București pe 30 august. Cele mai importante modificări sunt: se taie 19 milioane lei de la Străpungerea Ciurel – A1, 19 milioane lei de la consolidarea clădirii de pe Bd. Elisabeta 29-31, 4 milioane lei de la Autoritatea pentru Supravegherea și Protejarea Animalelor (ASPA), 5,4 milioane lei de la construcția noii săli polivalente și 3,7 milioane lei de la învățământ. În schimb, se dau 15 milioane lei pentru patru statui, 8,7 milioane lei pentru Pasajul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu, 13,6 milioane lei la Poliția Locală pentru achiziția a 12 mașini de topit zăpada, 10 milioane la Clubul Sportiv al Municipiului București, 13 milioane lei la Spitalul „Carol Davila“, 8,3 milioane lei Spitalului „Obregia“, 13 milioane lei pentru dotarea cu aer condiționat a mijloacelor de transport în comun.

Cele patru statui care vor primi finanțare sunt: monumentul Ferdinand I – 8,7 milioane lei; monumentul Mathias Berthelot – 2 milioane lei; monumentul Regina Maria – 2,5 milioane lei; monumentul Martin Luther și Jean Calvin – 2 milioane lei.

Cele 4 milioane lei de la ASPA erau destinate în principal construirii unui nou sediu al instituției. Pentru pasajul de la Ciurel au mai rămas în bugetul pe acest an 70 milioane lei.

Se caută juriști la Capitală

Primăria Capitalei vrea să încheie mai multe acorduri-cadru cu case private de avocatură, întrucât în Direcția Juridică lucrează în total 74 de persoane, din care doar 27 pot reprezenta municipalitatea în instanță. De la 1 iulie 2017, primăria a fost asaltată cu peste 5.000 de procese în care PMB este reclamată pentru întârzierea soluționării solicitărilor de retrocedare de imobile naționalizate de regimul comunist.

Potrivit legislației în vigoare, municipalitatea a avut la dispoziție 3 ani, 2014-2017, pentru a soluționa cererile de retrocedare care îi fuseseră adresate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, termen care a expirat la 1 ianuarie 2017. Ulterior, cei cu solicitări nesoluționate au avut la dispoziție 6 luni de la expirarea termenului, respectiv până pe 30 iunie 2017, pentru a da primăria în judecată.

„Având în vedere că, până la data de 30 iunie 2017, au rămas nesoluționate un număr de aproximativ 24.050 dosare administrative depuse în baza Legii nr. 10/2001, Municipiul București a fost chemat în judecată, începând cu data de 1 iulie 2017, într-un număr estimat de peste 5.000 de litigii având ca obiect Legea nr. 10/2001“, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre care prevede încheierea unor acorduri-cadru cu firme de avocatură.

În document se menționează că la Direcția Juridică a Primăriei lucrează în total 74 de persoane, din care doar 52 au calitatea de consilieri juridici. Din aceștia, numai 27 pot reprezenta municipalitatea în instanță. Un număr de 15 consilieri juridici ai PMB au atribuții în ceea ce privește aplicarea legilor proprietății. Pe lângă cele 5.000 de litigii noi recente legate de retrocedări, Municipiul București este în prezent parte în peste 7.000 de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, în diferite etape procesuale.

„Volumul de muncă implicat de asistența și/sau reprezentarea juridică în litigii în care Municipiul București este parte nu poate fi asigurat exclusiv prin personalul propriu de specialitate juridică. De asemenea, instanțele de judecată acordă uneori soluții contradictorii cu privire la aceeași problemă juridică, astfel încât, pe lângă cunoașterea practicii judiciare, valoare adăugată prezintă cunoașterea opiniilor formulate de experți în cadrul literaturii de specialitate cu privire la administrarea domeniului public și a fondurilor publice. Toate acestea pot avea un impact negativ și consecințe financiare deosebit de grave, ca urmare a lipsei de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică de specialitate de care Municipiul București trebuie să beneficieze“, se mai explică în expunerea de motive. Casele private de avocatură care vor semna contracte cu primăria în baza respectivelor acorduri-cadru nu se vor ocupa însă doar de procesele legate de retrocedări, ci și de chestiuni legate de achiziții publice, parteneriate public-privat, exproprieri necesare pentru proiecte de investiții publice ș.a.m.d. Ciudat este că Primăria Capitalei a anunțat deja concursuri pentru ocuparea acestor posturi în mai multe serii în septembrie. Așa că este o pură formalitate votul consilierilor generali.

Pentru consolidări, zero lei

„Primăria a ales să taie din finanțarea pentru reabilitarea infrastructurii educaționale 3,5 milioane lei. Nici învățământul secundar superior nu scapă, cu o scădere de 3,4 milioane lei. Următoarea lovitură este dată clădirilor cu risc seismic din Centrul Istoric, aflate în proprietatea Municipiului București: din infima sumă de 1,5 milioane lei, destinată consolidării lor, rămânem cu zero după rectificare. De asemenea, reconstrucția Halei Matache va mai dura și ea, din cei 600 mii lei destinați, bineînțeles că avem 0. Vă întrebați unde se duc banii? Unde altundeva decât în statui? Mai mult de jumătate din suma primită în plus la rectificare este destinată realizării Ansamblului Monumental Regele Ferdinand I Întregitorul“, transmite USR într-o postare pe Facebook.

Garcea, consilier personal

Primarul general și-a asigurat liniștea din partea comercianților din Centrul Istoric. Vicepreședintele asociației, Mugur Mihăescu, va răspunde de relația dintre municipalitate cu Centrul Istoric al Bucureștiului, pe toate planurile: urbanistic, comercial, cultural, curățenie, ordine publică etc. „Vreau să demonstrăm totala deschidere a primăriei pentru rezolvarea acestor probleme și cred că o persoană din afară ne poate ajuta să urnim lucruri care păreau înțepenite pe vecie“, spune Gabriela Firea într-un comunicat.