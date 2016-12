Ei vor fi îngropați de dezvoltarea tehnologiei

În ultimul an, evoluția tehnologiei și o serie de start-up-uri au dus la bulversarea unor domenii economice tradiționale. Este cazul impactului pe care Uber l-a avut asupra taximetriei sau pe care variantele alternative de cazare oferite de Airbnb l-au avut asupra industriei hoteliere. Financial Times a încercat să estimeze care vor fi următoarele domenii lovite de evoluția tehnologică sau de inovațiile din economie în urmatorii 5-10 ani.

Agențiile de turism

Primele pe listă sunt agențiile de turism, care încep să dispară pe capete din cauza răspândirii extrem de rapide a rezervărilor online. Fritz Joussen, directorul executiv al celei mai mari agenții de turism din lume, Tui, estimează că este ”cap de linie” pentru agențiile de turism cu angajați în carne și oase, cu care clientul să comunice față în față. Tui își extrage acum tot mai mult profit din gestionarea hotelurilor și a croazierelor și estimează că în următorii ani aceste activități vor aduce peste 50% din profitul companiei. Joussen consideră că agențiile clasice de turism nu pot ține pasul cu căutătorii de chilipiruri tursitice, cărora le este mult mai ușor să studieze piața din fața unui monitor.

Statisticile arată că numărul agențiilor de turism amplasate pe străzile orașelor a scăzut în Statele Unite de la 132.000 în 1990, la 74.000 în 2014. În Marea Britanie, agenția Thomas Cook a închis sute de asemenea magazine și are în plan renunțarea la multe altele, toate considerate neprofitabile. Atenția se va concentra în schimb pe flota de avioane pe care o deține și pe hotelurile administrate.

Industria micilor componente

Producătorii de mici componente vor fi grav loviți în viitorul apropiat de accesul tot mai ușor al consumatorilor la imprimantele 3D. Multe companii vor ajunge să-și ”printeze” singure micile piese de care au nevoie, în loc să le comande de la producătorii tradiționali, suportând și costul implicit al transportului și al importului. ”Dacă suntem în căutare de piese de schimb pentru mașini vechi, pentru prototipuri sau căutăm noi produse, atunci imprimantele 3D vor face diferența”, spune Stefan Hoevel, manager la Bosch. Chiar compania germană a început să folosească această tehnica pentru a construi componente extrem de greu de obținut cu instrumentele disponibile până la apariția imprimantelor 3D.

”Credem că imprimatele 3D vor juca un rol important în schimbarea procesului de fabricație și a designului în anii care vor veni”, spune Stephen Nigro, unul dintre directorii de la HP.

Asiguratorii auto

Societățile de asigurare auto își vor vedea profitul scăzând pe măsură ce vor apărea și se vor înmulți pe piață mașinile fără șofer, atât timp cât se așteaptă că acestea să fie implicate în mult mai puține incidente rutiere.

”Pentru unii este o utopie, însă pentru asiguratori ar putea fi exact reversul”, scrie Financial Times. În acest moment, industria asigurărilor auto generează un profit de 17 miliarde de dolari, la o cifră de afaceri globală de 260 de miliarde de dolari. Se estimează că în economiile foarte dezvoltate, impactul mașinilor fără șofer va duce la scăderea profiturilor cu până la 80%, în orizaontul anului 2040.

Asiguratorii reacționează însă la potențiala mare schimbare și încearcă să conceapă noi produse de pe urma cărora să obțină profit. ”Vor fi mai puține fiare îndoite și mai puține contuzii. Însă vom avea riscuri diferite, precum cel al proastei funcționări a unui algoritm sau alte riscuri cibernetice”, spune Murray Raisbeck, de la KPMG.

Consilierii financiari

Dezvoltarea site-urilor specializate în consultanță financiară i-ar putea lăsa fără obiectul muncii pe consilierii financiari, o profesie din care s-a câștigat și se câștigă bine în economiile dezvoltate.

Statutul acestei profesii a început să intre în declin după criza financiară, când au fost impuse reguli care reduc comisioanele și îi obligă pe consilierii financiari să aiba un nivel de pregătire mai înalt. Se estimează că nu mai puțin de 13.500 de consilieri din Marea Britanie au renunțat la meserie după introducerea noilor reguli. Legea care a redus mult comisioanele, partea cea mai importantă a veniturilor consilierilor financiari până atunci, i-a facut să majoreze tarifele percepute, iar asta a dus la dezvoltarea site-urilor specializate.

Service-urile auto

Răspândirea vehiculelor electrice va duce la falimentul atelierelor clasice de reparații auto, estimează Financial Times. Rațiunea principală din spatele dezvoltării industriei autovehiculelor electrice este protecția mediului, însă trebuie ținut cont de faptul că aceste masini au mult mai puține componente în mișcare decât motoarele cu ardere internă, iar acesta este principalul motiv pentru care se vor uza mai greu.

Comercianții de mașini cu motoare clasice se plâng deja de scăderea vânzărilor, însă spun că reușesc să-și mențină profiturile la cote bune datorită service-ului. Un motor obișnuit are mii de componente aflate în mișcare, în timp ce un motor Tesla nu are decât 18 părți în mișcare, iar aceasta poate însemna falimentul multor ateliere auto. În plus, repararea unui motor electric necesită o cu totul altă pregătire. ”O mașină electrica poate produce o tensiune de 300-400 de volți, iar asta e mai rău decât să te așezi pe un scaun electric”, spune pentru Financial Times Steve Nash, director executiv la Institutul britanic pentru Industria Motoarelor.