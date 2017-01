Electrica SA și "Povestea luminii" scumpe

Zeci de mii de euro din conturile Electrica SA sunt sifonați lunar, cu girul conducerii, prin metode ciudate, dacă nu chiar ilegale. Contracte cu dedicație, abuzuri în serviciu, conflict de interese, salarii foarte mari, atmosferă de teroare impusă specialiștilor de către nespecialiștii beneficiari de protecție politică din partea unor secretari de stat – iată numai câteva exemple ale modului în care este condusă SC Electrica SA. Rezultatul acestor matrapazlâcuri face ca profitul, prin diverse metode, să fie diminuat considerabil în detrimentul statului, în raport cu acțiunile deținute de stat în societate.

În societatea Electrica SA, statul român are o participație de 48,78%, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Londra – 8,6%, BNY Mellons DRS New York USA – 5%, Persoane Juridice 32% și Persoane Fizice – 4,6%. Interesele noastre, ale cetățenilor, sunt reprezentate în Consiliul de Administrație de Cristian Bușu, președinte, iar conducerea executivă este exercitată de Dan Cătălin Stancu – director general, Iuliana Andronache – director financiar, Alexandra Borislavschi (fiica lui Kuky Borislavschi, cumnatul lui Petre Roman) – director strategie și Ramiro Angelescu – director coordonare vânzări. Electrica este lider pe piaţa de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice. Electrica SA are o arie de cuprindere naţională – cu acoperire în trei zone, pentru distribuţia şi furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord şi, pe cuprinsul întregii ţări, pentru furnizare, întreţinere şi servicii energetice.

Policalificare

Surse din cadrul societății ne-au transmis că cea care taie și spânzură este Iuliana Andronache. Provenită din mediul financiar, aceasta nu are niciun fel de experienţă în domeniul energiei, dar a fost implementată în sistem pe relația Darius Meșca, fost secretar de stat în Ministerul Economiei, pe vremea când această instituție era condusă de pesedistul Constantin Niță. Nici Cristian Bușu nu este străin de această numire. Darius Meșca este finul fostului deputat, în prezent urmărit internațional, Sebastian Ghiță. Andronache, pe vremea când era director general interimar, mai avea puțin și îndeplinea și funcția de portar al instituției. Sursele noastre spun că aceasta a coordonat, ca șef, departamentul IT, departamentul Operațiuni și departamentul Financiar. Aceleaşi surse acuză modul discreționar în care Andronache folosește banii din conturile Electrica SA în interesul propriu și modul neprofesionist de a se comporta cu oamenii din subordine. În prezent, potrivit aceloraşi surse, aceasta se laudă că s-a înscris în PSD, după ce respectivul partid a câștigat alegerile din luna decembrie 2016.

30.000 de euro pe lună este suma pe care o Electrica SA o achită pentru trei persoane angajate printr-o firmă care ar fi trebuit să furnizeze specialiști.

Decontări fără limită de sumă

Iuliana Andronache a venit, în octombrie 2015, în Electrica SA, după ce timp de mai mulți ani a fost director financiar la societăți precum Chevron, General Electric, Toyota, InBev sau Alstom. Conform surselor noastre, Iuliana Andronache a reușit să încheie cu Consiliul de Administrație un contract beton pentru ea, dar păgubos pentru stat. Are parte, potrivit unui paragraf din acest contract, de decontări ale cheltuielilor personale, fără a fi impusă o limită. Chiar și serviciile de Spa sunt decontate pe firmă, spun sursele noastre.

Mai mult, salariul său s-ar ridica la 10.000 de euro pe lună, și nu la 10.000 de lei, cât a trecut în declarația de avere. Diferența ar rezulta din contractul de muncă al Iulianei Andronache, care este supus unor clauze de confidențialitate. Aceleași surse ne-au declarat că, pe vremea când era director general interimar, Iuliana Andronache a beneficiat de trei mașini din partea societății Electrica SA. Toate Volkswagen Passat. Cu un autoturism ar fi circulat Iuliana Andronache, cu un altul, dar cu șofer de la Electrica SA, ar fi fost plimbată familia ei, iar o altă mașină, singurul Passat hidramat din societate, ar fi folosită de concubinul acesteia. Specialistă în domeniul finanțelor, Iuliana Andronache a completat declarația de avere greșit, doi ani la rând. La capitolul datorii, în dreptul creditorului este trecut numele Iuliana Andronache. Suma datorată de Iuliana Andronache către Iuliana Andronache se ridică la 864.712 lei. Conform DEX, „creditor“ înseamnă „titular al unui drept de creanță; persoană sau instituție care a acordat cuiva un credit“.

Modul în care Iuliana Andronache a completat greşit, de două ori, declaraţia de avere dovedeşte superficialitatea de care a dat dovadă în redacatarea unui document oficial. Modificarea a fost făcută după ce greşeala a fost semnalată de redacţia Cotidianul

În urma solicitării noastre, Electrica SA ne-a transmis că „în ceea ce privește declarația de avere a doamnei Iuliana Andronache, este vorba despre o eroare de completare și a fost făcută o declarație rectificativă în acest sens“. Ulterior, pe site-ul Electrica SA a fost depusă declarația rectificativă și în dreptul creditorului este trecută banca OTP, iar suma a scăzut cu 33.548 de lei, la 831.164 de lei.

Afacerea Servicii Profesionale

Câțiva angajați ai Electrica SA, cu funcții de conducere, au fost concediați la mijlocul anului trecut, dar după câteva zile au fost reangajați, de astă dată prin intermediul unei firme care oferă forță de muncă specializată. Este vorba despre Agenția de Servicii Professional SRL, care a intrat în această afacere grație lui Cristian Bușu, secretar de stat în Ministerul Energiei, spun aceleași surse.

Astfel, pe vremea când era direct angajat al Electrica SA, un individ, pe nume Vlad Gheorghe, avea un salariu între 6.000 și 8.000 de lei pe lună, iar acum societatea plătește în total, către firma de leasing profesional, pentru serviciile lui Bogdan Popa, Vlad Gheorghe, dar și pentru recentul adus în firmă Adrian Bănărescu (fost angajat al Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne), suma de 30.000 de euro pe lună.

Prin această metodă, profitul Electrica SA este diminuat considerabil. Mai mult, spun sursele, deși organigrama nu prevedea funcția de trezorier-șef, aceasta a fost creată special pentru proaspătul reangajat Vlad Gheorghe. Într-un comunicat oficial al Electrica SA, ca urmare a solicitării noastre, se arată că „toate contractele de servicii încheiate de Electrica SA cu furnizori de servicii respectă legislația în vigoare și procedura internă de achiziții. Aceste contracte sunt protejate de acorduri de confidențialitate, motiv pentru care nu vă putem oferi informații suplimentare în acest sens“.

În numărul impresionant de angajări făcute la îndemnul Iulianei Andronache, nu găsim niciun specialist în energie. Ceea ce dă mult de gândit.