Eugenia Vodă, criticată dur: "Incalificabil"

Jurnalista Emilia Șercan acuză, după ce a părăsit în lacrimi emisiunea ”Profesioniștii”, că în timpul înregistrărilor a cerut de câteva ori ca filmarea să fie oprită pentru a-şi reveni, însă realizatoarea Eugenia Vodă a refuzat.

Șercan explică într-un text pentru pressone.ro cum s-ar fi petrecut lucrurile.

"Am cerut de câteva ori să fie oprită filmarea, ca să mă duc să îmi refac machiajul și să revin în emisiune. Eugenia Vodă a refuzat. Mi-a întins pudra ei și mi-a zis să mă așez pe scaun, cu argumentul că "o să te filmeze doar din spate, ca să nu fie scaunul gol". (...) Acel moment delicat − când plâng şi spun că n-ar fi trebuit să vin în emisiune − a fost filmat, deci, în afara cadrului formal, în afara interviului la care fusesem invitată. Acel episod s-a consumat când eram ridicată de pe scaun, însă Eugenia Vodă a ales să difuzeze imaginile, un moment uman foarte delicat pentru mine – lucru incalificabil pentru cineva care realizează o emisiune care se cheamă "Profesioniștii" și care știe că astfel de imagini nu se fac publice", susține jurnalista.

Iată explicațiile Emiliei Șercan:

"Ce nu s-a văzut la televizor

Nu vreau să mă justific scriind acest text, ci vreau să povestesc simplu, fără nuanțe, ce a dus la momentul în care am clacat în emisiunea "Profesioniștii". Reacția mea a fost suma unor sentimente de toate felurile, amestecate, acumulate în ani.

Întotdeauna am considerat o greșeală faptul că am acceptat să plec de la Evenimentul zilei la Realitatea TV. A fost un compromis, așa cum am spus. Singurul.

Am vrut să-mi dau demisia de la Realitatea la circa trei luni după ce mă mutasem în trust. Nu am făcut-o atunci pentru că reușisem să conving, deja, vreo 20 de oameni să se alăture Departamentului de Investigații pe care îl conduceam și simțeam că port o responsabilitate pentru acest lucru. Îi convinsesem să lase niște joburi stabile la Evenimentul zilei, la România liberă, la Gândul, la Jurnalul Național, Antena 1, TVR, ca să mi se alăture.

După ce am plecat de la Realitatea, nu am mai lucrat niciodată cu contract de muncă în presă, nici până în ziua de azi. M-am apucat să fac doctoratul ca să am ceva complicat care să-mi ocupe timpul, dar mai ales mintea, ca să nu o iau razna. Eram aproape convinsă că nu voi mai face presă vreodată până în ziua în care Gabriel Oprea a fost numit premier interimar, în iunie 2015.

Știam că este doctor și coordonator de doctorate. M-am gândit că nu poate să aibă o lucrare originală, știind cât de mult lucrasem eu la doctoratul meu și, mai ales, cât de greu îmi fusese.

M-am dus la bibliotecă, am verificat lucrarea, iar după ce am constatat plagiatul, l-am sunat pe Dan Tăpălagă și l-am întrebat dacă vrea subiectul. L-a vrut. Restul muncii mele din ultimii aproape doi ani îl cunoașteți. Iar tot ce am făcut am făcut muncind singură, fără susținerea sau ajutorul unei redacții.

Revenind la emisiunea "Profesioniştii": ca ziarist cu 20 de ani de experiență, știu că adresezi interlocutorului o întrebare dificilă chiar la începutul unui interviu atunci când vrei să-l destabilizezi emoțional sau psihic.

În interviul de la "Profesioniștii", mi-a fost adresată mie prima întrebare și a fost o întrebare grea – despre salariul încasat la Realitatea TV, de 8.500 de euro, informație disponibilă în mediul online de ani de zile.

Mă aşteptam să fie abordată această chestiune pe parcursul filmării, dar recunosc că m-a luat prin surprindere că am fost întrebată chiar din prima.

A urmat o remarcă a Eugeniei Vodă pe care o voi parafraza. A invocat un personaj dintr-un film al lui Mircea Daneliuc – Această lehamite –, o femeie care, ca să aibă orgasme, îşi bagă degetele în priză. A spus ceva de genul – "Ca femeia din filmul lui Daneliuc, care băga degetele în priză ca să aibă orgasme, tu, ca să ai satisfacții profesionale, iei scalpul unor oameni puternici".

La această afirmație, în ochii mei s-a citit oroare, iar realizatoarea a zis că nu trebuie să spun ceva. Nu știu dacă aș fi putut răspunde în vreun fel la o asemenea atrocitate. Această secvență a fost tăiată la montaj.

La capitolul dedicat familiei, a urmat o serie de întrebări în care am simțit, așa cum a spus Costi Rogozanu, că mi se face vivisecție. După ce am fost întrebată despre ocupația părinților, despre frații mei, ce lucrează, dacă au facultate, am fost întrebată unde locuiam în copilărie, la casă sau la bloc, și în câte camere.

Apoi, realizatoarea a făcut referire la sărăcie, trăgând concluzia că, dacă familia mea avea șase membri și locuiam în trei camere la bloc, eram săraci. Iar întrebarea care m-a descumpănit a fost dacă aveam cărți. Parte din aceste întrebări au fost tăiate la montaj.

A urmat seria despre avere − când am spus că averea mea înseamnă un apartament de 50 de metri pătrați, pentru care mai trebuie să plătesc încă 20 de ani rate la bancă, am fost întrebată dacă asta e tot. Am spus că asta e tot. A insistat – dar o mașină nu ai? Da, am răspuns, am o mașină veche de 9 ani. Secvența cu maşina a fost și ea scoasă la montaj.

Când a urmat episodul cu florile și șampania primite de la Sorin Ovidiu Vîntu, deja eram într-un iureș de sentimente, care atinseseră toate palierele și registrele emoționale. Atunci s-a produs declicul.

Am verbalizat ceea ce țineam în mine de 9 ani, referitor la faptul că am acceptat să plec de la Evenimentul zilei la Realitatea TV și faptul că, de atunci încoace, am considerat acest lucru o greșeală. De aceea am spus cu atâta ușurință că a fost "marele meu compromis".

De aici încolo, urmează o serie de decizii editoriale ale realizatoarei pe care mi-e greu să le înțeleg, cu atât mai mult să le explic.

Am cerut o pauză. Plângeam, aveam nevoie să mă liniștesc, să îmi revin. Nicio secundă Eugenia Vodă nu a cerut să fie oprită filmarea.

Nicio secundă nu s-a ridicat de pe scaun, ca gazdă a emisiunii, să îmi aducă o sticlă cu apă sau șervețele ori să mă întrebe ce s-a întâmplat. Am încercat să mă liniștesc, iar când m-am apropiat de masă, unde îmi lăsasem geanta, ca să iau șervețele, s-a consumat episodul văzut de toată lumea.

În acel moment, am simțit că mi se face o mare nedreptate. Am simțit că atitudinea și tonul întrebărilor fuseseră menite să mă transforme într-o impostoare. Că imaginea care îmi fusese construită arăta un alt om decât sunt.

Așa am simțit atunci. De asta mi-au dat lacrimile, de asta am spus ce am spus.

Am cerut de câteva ori să fie oprită filmarea, ca să mă duc să îmi refac machiajul și să revin în emisiune. Eugenia Vodă a refuzat. Mi-a întins pudra ei și mi-a zis să mă așez pe scaun, cu argumentul că "o să te filmeze doar din spate, ca să nu fie scaunul gol".

Repet, am cerut să aștepte să mă duc la machiaj, însă filmarea nu a fost întreruptă, în condițiile în care episodul pe care îl relatez se întâmpla puțin după ora 7 seara, iar studioul era rezervat până la ora 10.

Până la urmă, cererea ca filmarea să fie întreruptă nu ar fi trebuit să vină de la mine.

Nu am plecat din studio. Am rămas acolo până la finalul filmărilor, la câțiva metri distanță de masa unde se realiza interviul.

Acel moment delicat − când plâng şi spun că n-ar fi trebuit să vin în emisiune − a fost filmat, deci, în afara cadrului formal, în afara interviului la care fusesem invitată.

Acel episod s-a consumat când eram ridicată de pe scaun, însă Eugenia Vodă a ales să difuzeze imaginile, un moment uman foarte delicat pentru mine – lucru incalificabil pentru cineva care realizează o emisiune care se cheamă "Profesioniștii" și care știe că astfel de imagini nu se fac publice.

Am fost întrebată de ce nu am cerut explicit realizatoarei să nu difuzeze acele imagini. Simplu – pentru că nu mi-am închipuit nicio secundă că le va da pe post.

În loc de concluzie. Prietenii foarte apropiați m-au auzit spunând de nenumărate ori că nu există pe lumea asta un critic al meu mai aspru decât sunt eu însămi.

Compromisul făcut acum 9 ani, când am plecat la Realitatea TV, m-a marcat profund, m-a durut, m-a apăsat ani în șir. Așa cum am spus și în emisiune, a fost un compromis de ordin moral. Singurul.

Acum, că această suferință a ieșit la suprafață şi e publică, sper că voi trage linie şi că mă voi împăca, în sfârşit, cu mine însămi.

