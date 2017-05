Exclusivitate Cotidianul / Am găsit-o pe românca vizitată de Papa Francisc

Astăzi s-a aflat că Papa Francisc a făcut o vizită-surpriză la Ostia, unde a binecuvântat locatarii unui bloc social. Printre familiile vizitate s-a numărat și una de români ortodocși. "Deranjez? Sunt Francisc", le-a spus spus Suveranul Pontif celor vizitați. Cu două zile înainte de vizita neașteptată, părintele Plinio Poncina, de la una dintre parohiile din zonă, un adevărat prieten și susținător al fraților ortodocși, a pus, ca de obicei, un anunț pe ușa clădirii de locuințe sociale, anunțând familiile că va trece pentru a le vizita și binecuvanta de "Vinerea milostivirii". La cele două blocuri a venit însă și Papa, care a sunat la sonerie și a așteptat să i se deschidă. Și i s-a deschis.

Curioși să vedem cine sunt românii vizitati de papa l-am căutat și l-am găsit rugându-se pentru o fetiță bolnavă, pe părintele Gheorghe Militaru, preot la Parohia Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile)/ Parrocchia dell'Entrata di Gesù a Gerusalemme (Domenica delle Palme), Protopopiatul Lazio, Centru-Vest. Dumnealui ne-a povestit despre Zamfirica, o femeie de ispravă, cu frică de Dumnezeu.

Am căutat-o, am găsit-o și ne-a povestit marea întâmplare din viața sa. ”Era vineri, in jurul orei 16.30, eu tocmai veneam de la serviciu. Am intrat în casă și se auzea hărmălaie pe hol. Noi ne gândeam, cine să fie? Poate instalatorul, că altcineva nu avea cine. Apoi am auzit o bătaie în ușă. Am deschis. Și mi s-au tăiat picioarele. A fost o supriză atat de mare! Papa Francesco a intrat, a facut doi trei pasi. Noi am ramas fara cuvinte. Pe urma am aflat ca vecinele italience la care a fost sunt cele care i-au spus: aici sta o familie de migranti români, cu copil mic.A intrat Papa. Camera de la intrare era plină de jucariile Alexandrei, fetita familiei la care locuiesc, si care are 1 an si 3 luni. Erau jucarii peste tot. Eram acasă noi două femei și fetița”, ne spune brașoveanca Zamfirica Chiscop.

Dupa ce a trecut momentul maxim al emoției, Zamfirica l-a invitat pe Papa Francisc în casă, dar el nu a făcut decât doi, trei pasi și a spus ”ne oprim aici”. Le-a invitat pe cele două femei, Zamfirica și femeia în casa căreia locuiește, să spună împreună rugăciunea ”Tatăl nostru”. După rugăciune a stropit cu ageazmă, a binecuvântat cu rozmarin și le-a facut cadou un rozariu. Le-a întrebat ce fac, cum se descurcă. La plecare, Papa Francisc le-a spus celor două românce: ”Să vă rugați și pentru mine!”.

Apoi și-a luat rămas bun și a plecat.

”Nu pot să spun ce emoții am avut! Eu ca eu, dar doamna la care locuiesc se blocase de tot!”, îmi povestește Zamfirica. Are 62 de ani, este din Brașov, și muncește singură-singurică și greu în Italia din 2003. Acasă era specializată în mecanică, iar în Italia ”fac tot ce pot, îngrijesc copii, bătrâni, fac curățenie”.

Familia de români la care locuiește este și ea una simplă. Soția este casnică, crește copilul mic, iar soțul lucrează la o firmă. În blocul social locuiesc multe persoane în vârstă, între 80 și peste 90 de ani.

”Cred că 10 minute a stat Papa la noi. Doamne cât eram atât de emoționate că nu mai eram în stare de absolut nimic. Nici nu-mi venea să cred!”, îmi povestește iar Zamfirica.

Ce vă doriți mai mult, o întreb. Spune: ”Sănătate, în primul rând că-i mai bună decât toate. Ii mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia asta emoționantă. Sper acum să mi se deschisă căile, sper într-un viitor mai bun. Să ne fie mai bine. Știți ceva? A fost exact momentul și exact ziua și exact clipa când aveam nevoie de așa ceva!”

Zamfirica Chiscop are o urare pentru Papa Francisc. ”Din tot sufletul îi doresc multă putere pentru tot ceea ce face în fiecare zi. Sănătate din tot sufletul îi doresc. Din toată inima, tot binele din lume. Să trecem cu seninătate pentru problemele de astăzi, că-i foarte greu, din ce în ce mai greu este!”.

Vineri, 19 mai 2017, Papa Francisc a făcut o vizită în spiritul Anului Milostivirii într-un cartier sărac de la periferia Romei, binecuvântând case particulare, așa cum fac preoții parohi în perioada pascală. Potrivit unui comunicat al Vaticanului Pontiful a dorit să continue vizitele din „Vinerea milostivirii” pe care le-a făcut în timpul Jubileului Milostivirii, care sunt semne „inspirate de faptele de milostivire trupească și sufletească”. „Ca un semn de apropiere față de familiile care trăiesc la periferiile Romei, a decis să binecuvânteze casele lor una câte una, așa cum face păstorul în fiecare an în timpul perioadei pascale”, se spune în comunicat.

Înainte cu două zile, pr. Plinio Poncina, păstorul de la Stella Maris, una dintre cele șase parohii din Ostia, afișase anunțuri în afara clădirilor de apartamente notificând familiile că va trece pentru a face binecuvântarea anuală de Paște. Durând doar câteva minute, binecuvântarea constă de obicei în trecerea preotului prin casă stropind cu apă sfințită fiecare încăpere, conducând familia în recitarea unei rugăciuni și apoi înmânând o imagine religioasă cu o rugăciune, înainte de a merge la următorul apartament.

A fost așadar „o mare surpriză astăzi când, la sunetul soneriei, în locul parohului, locatarii l-au văzut pe Papa Francisc”. Potrivit comunicatului, Sfântul Părinte s-a întâlnit cu familiile și a binecuvântat peste 10 apartamente din complexul din Piața Francesco Conteduca, lăsând în fiecare dintre ele în dar câte un rozariu. Papa Francisc a glumit la un moment dat cerând scuze familiilor pentru deranj, dar asigurându-le că a respectat timpul de liniște al odihnei de după-amiază, care era afișat la intrarea în complex.

Aflată la aproximativ 30 km sud-vest de centrul Romei, Ostia are o populație de aproximativ 100.000 de persoane, în care se găsește „o comunitate vie de credincioși” care trăiesc și împărtășesc dificultățile unei vieți trăite la periferii.