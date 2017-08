Extazul Șarapovei după ce a învins-o pe Halep

Jucătoarea rusă Maria Şarapova, locul 146 WTA, beneficiară a unui wild card, a apreciat ca fiind extraordinar faptul că a reuşit să revină la un turneu de Grand Slam şi să o învingă pe Simona Halep, locul 2 mondial, în primul tur la US Open, informează wtatennis.com.

"Uneori te întrebi pentru ce faci atâtea eforturi, iar emoţiile şi seri ca acestea justifică totul. Am fost foarte nerăbdătoare, abia aşteptam să joc. Din secunda în care am aflat că voi juca împotriva Simonei - îmi făceam unghiile în acel moment - mi-am luat telefonul şi m-am uitat pe YouTube la meciurile noastre. M-am simţit foarte bine în joc, mi-am ştiut planul. Dar una este să ştii ce ai de făcut şi alta să faci lucrurile. Nu am fost prea mult pe teren în ultimele săptămâni. Faptul că am reuşit să revin, să joc astfel, să înving numărul 2 mondial în primul tur la US Open este extraordinar. Tenisul este un sport individual, dar de când am revenit, mă simt ca într-o echipă. Nu câştig doar pentru mine, ci şi pentru oamenii din jurul meu şi este extraordinar. În spatele cristalelor Swarovski (de pe rochia sa), există o fată care are curaj şi multă dorinţă şi nu pleacă nicăieri", a spus Şarapova după meci.