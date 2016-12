"Fabrica de președinți" Facebook intră într-o nouă eră

Facebook a revoluționat campaniile electorale din Vest, i-a eliberat pe candidați și echipele lor de presiunea presei tradiționale, a multiplicat mesaje care altfel nu ar fi trecut de redacțiile marilor publicații și a devenit o fabrică de președinți - de la recordul la vremea respectivă al celor peste un milion de „prieteni“ online care l-au adus pe Klaus Iohannis la Cotroceni, până la victoria lui Donald Trump în Statele Unite.

„Știrile false“ l-au făcut pe Trump președinte și tot acestea fac jocul „războiului informațional“ al Federației Ruse în Vest, au susținut însă jurnaliști și analiști de peste Ocean, iar în sprijinul lor a venit și ultimul raport al CIA privind implicarea Moscovei în alegerile prezidențiale din SUA. Prin urmare, Facebook a fost nevoită să ia măsuri. Cea mai importantă dintre ele a fost anunțată, vineri, de vicepreședintele companiei responsabile cu fluxul de știri, Adam Mosseri.

Verificare sau cenzură?

Iată cum va funcționa noul sistem de verificare a știrilor pe Facebook. Utilizatorii vor putea să marcheze cu un „steag“ ceea ce ei consideră că este o știre falsă, iar Facebook va trimite știrea cu pricina unei „organizații independente“ care va da verdictul. În cazul în care se constată că este vorba de o știre falsă, aceasta va fi marcată cu avertismentul „controversată în viziunea terților“. Asemenea informații nu vor fi șterse de Facebook; ele vor putea fi accesate de utilizatori, însă vor fi „îngropate“ în fluxul de știri și nu vor putea fi promovate nici măcar prin plata taxelor aferente acestui serviciu. Inițiativa pare lăudabilă, însă trebuie sa ne întrebăm cine sunt „organizațiile independente“ care vor fi arbitrii adevărului.

Verificarea informațiilor va fi aplicată inițial în Statele Unite. Proiectul etichetării știrilor drept „false“ aparține Institutului Poynter, cu sediul în Saint Petersburg, Florida. Arbitrii adevărului nu pot fi decât organizațiile care au semnat un „cod de principii al verificării informațiilor“, iar acestea sunt foarte puține: ABC News, Associated Press, Climate Feedback, FactCheck.org, PolitiFact, Snopes și The Washington Post Fact Checker.

Cine sunt finanțatorii „adevărului“

Procesul verificării știrilor va fi solicitant. Știrile se vor verifica individual, chiar dacă multe dintre ele sunt similare. Spre exemplu, FactCheck.org are o echipă de de doar cinci studenți care vor lucra 15 ore pe săptămână. În plus, organizațiile se plâng de lipsa finanțării, în ciuda faptului că lucrează pentru Face–book, o companie cu o valoare de piață de 340 de miliarde de dolari. Să fie asta o problemă? O privire asupra finanțării primite de „părintele programului“, Poynter Institute, arată că printre donatorii acestui viitor arbitru al adevărului se numără Fundația pentru o Societate Deschisă a lui George Soros, National Endowment for Democracy, Fundația Bill&Melinda Gates și alte organizații implicate activ în campania anti-Trump din SUA. Nici că se putea o alegere mai neinspirată a partenerilor de către Facebook, pentru că imediat, presa conservatoare din SUA și multe dintre site-urile acuzate de răspândirea „știrilor false“ au expus legăturile „arbitrilor“ cu cercurile liberale din SUA.

Ministerul Adevărului

Un alt neajuns al proiectului este că „Facebook nu va verifica zona gri, ci doar știrile total inventate“, spune Eugene Kiely, directorul de la FactCheck. În plus, poate apărea problema semnalării drept „false“ a unui număr uriaș de informații, în mod abuziv. Însă cea mai mare problemă ține de imaginea Facebook și de principiile sale fondatoare, alături de reacția psihologică a utilizatorilor. Recurgând la un o mână de „arbitri ai adevarului“, finanțați de organizații deja controversate, Facebook își subminează imparțialitatea cu care a fost creditată până acum și deschide calea cenzurii pe platformele de socializare. Apoi, marcarea cu un steguleț roșu a unor știri poate face ca acest însemn să devină o marcă a imparțialității și a luptei împoriva cenzurii, iar informația „falsă“ se va răspândi mai ușor, ca un soi de samizdat al erei digitale. Să fie falsă sau adevărată informația din articolul „Noul Minister al Adevărului al Facebook?“, publicat de RT, televiziunea de propagandă a Kremlinului? Este limpede că această inițiativă a Facebook va ușura munca trolilor ruși și circuitul dezinformărilor spre Vest, Sankt Petersburg, Rusia, via Saint Petersburg, Florida.