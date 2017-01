Factura pentru gazele importate anul trecut din Rusia a crescut de cinci ori faţă de 2015

Săptămâna trecută, într-un comunicat, gigantul rus Gazprom a prezentat situaţia livărilor de gaze, din 2016, în ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est. Pentru România au indicat 1,48 miliarde de metri cubi, o cantitate cu 740% mai mare decât în 2015. Preţul mediu al gazului poate oscila foarte mult în decursul unui an, însă, urmărind rapoartele trimestriale prezentate de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Energie, se poate face o medie statistică anuală de preţ. Astfel, preţul mediu pentru 2016 al gazelor importate din Rusia a fost de circa 180 de dolari pe mia de metri cubi, ceea ce face ca factura României, pentru anul trecut, să fie de aproximativ 270 de milioane de dolari. În 2015, era de circa 50 de milioane de dolari, la un preţ al gazului de 290 de dolari pe mia de metri cubi, deci, la acel moment, practic nu mai importam gaze ruseşti. Cei 220 de milioane de dolari plătiţi în plus, 2016 faţă de 2015, reprezintă sume pierdute direct de producătorii locali de gaze, Romgaz şi Petrom.

Trendul de reducere a importurilor de gaze a început în 2009, odată cu criza care a afectat România şi lumea. De la 30% importuri în 2008 şi circa 3 miliarde de dolari cheltuiţi anual, ţara noastră a început să importe din ce în ce mai puţin, ajungând în 2015 la o cotă de sub 5% în consum şi o factură anuală de 35 de milioane de dolari. O puternică influenţă în reducerea importului a avut şi închiderea imperiului chimic al omului de afaceri Ioan Niculae, care singur consuma 3 miliarde de metri cubi anual. De anul trecut însă, ruşii au revenit puternic în piaţă. Au ieftinit puternic gazul, urmând prăbuşirea de preţ a barilului de petrol, ajungând să vândă în România la un preţ chiar mai mic decât producătorii locali Romgaz şi Petrom. Astfel, anul trecut, gazul rusesc a ajuns la preţuri de 68, chiar 64 de lei/MWh, în timp ce producătorii români Romgaz şi Petrom nu pot să vândă sub 72 de lei/MWh. La noi, preţul gazelor are o componentă foarte importantă, respectiv taxele plătite de producători către bugetul de stat, după ce Guvernul a pretins un impozit pentru veniturile suplimentare obţinute din liberalizarea pieţei, pentru un preţ de referinţă de 72 de lei pe MWh. Aşa că producătorii interni nu au putut micşora preţul sub acest prag. În acelaşi timp, ruşii au coborât constant preţurile, câştigând masiv piaţă de la producătorii români. Cel mai afectat a fost Romgaz, care a înregistrat, în 2016, o producţie cu 30% mai mică, în timp ce profitul s-a diminuat cu 20%.

Din noiembrie 2016 şi până în prezent, importurile de gaz rusesc au acoperit circa 30% din necesarul de consum al României. Anul trecut, până în noiembrie, media lunară era de până în 10%.

Gazprom vinde gaze în România exclusiv prin intermediul a două firme: WIIE, deţinută 100% de Gazprom, şi Conef, controlată de oligarhul rus Vitali Machitsky, proprietarul Alro Slatina.