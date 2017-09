FCSB, lideră în grupa Europa League

FCSB a învins echipa elveţiană Lugano, joi, în etapa a doua din cadrul grupelor Europa League.

Au marcat: Bottani 14' / Budescu 58', Morais 64'. În urma acestui rezultat, FCSB acumulează şase puncte din şase posibile. În celălalt meci al grupei, Viktoria Plzen a învins pe teren propriu Hapoel Beer-Sheva, scor 3-1.

FC Lugano, ''lanterna roșie'' din superliga elvețiană, a dominat prima parte a întâlnirii. FCSB a restabilit egalitatea în min. 58, când Man i-a pasat înapoi lui Budescu, iar acesta a trimis din unghi sub bară porții lui Da Costa. Vicecampioana României a preluat conducerea în minutul 64, după ce Junior Morais a trimis din voleu în plasă centrarea lui Benzar, lansat excelent de Man.

Deşi a câştigat cu 2-1, FCSB a marcat ambele goluri în a doua repriză, iar Nicolae Dică a recunoscut că echipa a arătat foarte rău în prima repriză, dar lucrurile s-au schimbat total după ieşirea de la cabine: "Am obţinut trei puncte foarte grele, ştiam şi am spus că ne aşteaptă un meci foarte greu. Ştiam că vor fi agresivi, că vor face presing, iar asta s-a întâmplat. Prima repriză a fost una dintre cele mai slabe de când am venit eu, dar în partea a doua am reuşit să avem posesie şi ocazii, am întors rezultatul şi acesta e un lucru bun, care-mi dă speranţe. Poate am intrat puţin relaxaţi, chiar dacă le-am spus că sunt agresivi şi vor juca altfel decât în campionat. După pauză, s-a schimbat totul şi am fost acea echipă pe care eu o antrenez.

A fost un discurs mai dur la pauză, dar e important că băieţii au înţeles şi au avut agresivitate şi să ţină de minge. Ei aglomerau foarte mult zona centrală, dar fundaşii noştri laterali au participat la faza ofensivă, aşa am marcat golul al doilea. Sunt lucruri care se întâmplă la foarte puţine echipe din Europa", a declarat Dică la PRO X.