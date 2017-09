Fețele Capitalei între oglinzile timpurilor

„Dragă prietene al Bucureștiului, te invit la vernisajul expoziției «Trecut-au anii»“, anunță cei de la Bucureștiul meu drag evenimentul programat pentru această seară în Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu (Bulevardul Ion C. Brătianu 2). Andrei Bârsan, președintele asociației organizatoare, își amintește că, „pe parcursul anilor ’80 am fost elev și student. Toată lumea era a mea, grație părinților care au avut grijă să nu simt mizeriile comunismului. În acei ani am cutreierat Bucureștiul de la un capăt la altul și, din când în când, l-am fotografiat. Acum, aceste fotografii îmi stârnesc nostalgia acelor ani, iar celor tineri, nedumerirea, chiar așa era Bucureștiul? Da, chiar așa! Ba chiar era periculos să-l fotografiezi, mai ales prin zonele în demolare, mi-a fost confiscat aparatul de două ori, la Sfânta Vineri și la viitoarea Casă a Poporului, dar așa am simțit că trebuie să-l fotografiez în continuare… Între timp, unele locuri au dispărut, demolate de comunismul acelor ani sau de prostia acestor ani (Operetă, hala Matache), iar altele au renăscut (Parcul natural Văcărești, Hanul Gabroveni).“

Printre cei care au pus la cale oglindirea colțurilor din Bucureștiul anilor ’80, în frânturi din Capitala acestor ani, se numără Alexandru Roibu, Andrei Bîrsan, Andrei Pîslaru, Andreia Bîrsan, Camelia Stan, Cristi Moise, Cristina Borș, Dalina Andrei, Dan Moruzan, Daniela Machtinger, Denise Fătulescu, Diana Chiriac, Eli Driu, Eliza Breajen, Florian Marin, Florin Petrescu, Gabriela Almaciu, Gabriela Mihăilă, Gelu Coltău, Ileana Buruianu, Ioan Herișanu, Luciana Gingărașu, Mihai Petre, Paulina Șelaru, Radu Iacob, Roberto Iosupescu, Sabin Podan, Sergiu Sfetcu, Sorin Panait, Titel Dragomir.