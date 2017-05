Fierbe nămolul la Techirghiol

Autoritățile locale de la Techirghiol sunt îngrijorate din cauză că Agenția Națională de Resurse Minerale vrea să acorde autorizație de exploatare a nămolului din lac unei societăți din Germania, care l-ar putea exporta. Este vorba despre magnatul german Abris Lelbach, care deține afaceri în petrol, minerit, energie și este acţionar la echipa de fotbal Werder Bremen.

Primăria Techirghiol a organizat o dezbatere publică pe tema Ordinului ANRM 86/2016 privind aprobarea listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare, în urma concursului public de ofertă 92/2016. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților implicate.

Primarul Iulian Soceanu ne-a declarat că „de povestea asta am aflat în urmă cu câteva luni. Noi, alături de Societatea Ornitologică Română, suntem custozi ai lacului. Auzisem ceva, dar nu știam exact până când nu am avut o întâlnire cu reprezentanții investitorului. Întâlnirea a durat 15-20 de minute. Sunt de acord și chiar îmi doresc să vină investitorii. Singura condiție este ca nămolul din lac să nu fie exportat. Nemulțumirea mea este că Agenția Națională pentru Resurse Minerale nu întreabă și autoritățile locale când acordă licență de exploatare. Vă dați seama că am putea ajunge ca fostele localități miniere care au fost secate de bogății și acum se zbat la limita subzistenței! Cei care legiferează în România să întrebe și autoritățile locale“, a spus edilul. Acesta a adăugat că în cazul în care măsurile cerute de Primărie nu vor fi respectate, va organiza un referendum pentru ca ultimul cuvânt să aparțină locuitorilor orașului Techirghiol.

„Temerea noastră este ca, așa cum s-a mai văzut în România, să vină un investitor străin care să trateze în mod mai puțin corect acea resursă minerală care, într-un timp scurt, poate să dispară. Atunci, Techirghiolul, care ocupă locul I în clasamentul stațiunilor balneare din țară, ar putea să dispară de pe hartă“, a mai spus primarul.

Asociat la Werder Bremen

Tiberiu Duma, de la Formin SA (societate care a primit licența de explorare a unui perimetru din Lacul Techirghiol și dorește acum exploatarea), a spus că firma pune accent pe cercetare geologică. „Am început cercetarea, dar am căutat și un investitor. L-am găsit în persoana grupului german Lelbach Holding, care este o afacere de familie, se ocupă de gaze, petrol și minerale și are filiale în Europa, Orientul Mijlociu și Rusia. Aceștia vor să investească peste 50 de milioane de euro în turism la Techirghiol. Vor să facă un resort specializat în servicii balneare“. O firmă din Caransebeş, înfiinţată special pentru exploatarea Lacului Techirghiol, Formin Techirghiol SRL, îl are în spate pe Abris Lelbach, magnatul german cu afaceri în petrol, minerit şi energie, acţionar la echipa de fotbal Werder Bremen. Acesta vrea să investească şi în sportul românesc (prin preluarea CFR Cluj), dar şi în turism, prin construirea unui complex de lux pe malul Lacului Techirghiol.

Efecte pe termen lung

Cristina Șut, reprezentanta Societății Ornitologice din România, ne-a declarat că „trebuie să știm ce va presupune cu exactitate exploatarea. Doar când se vor face studiile ne vom putea pronunța în ceea ce privește impactul asupra ariei protejate. Comunitatea vrea să împiedice exportarea nămolului, care acum este exploatat doar de Sanatoriul de la Techirghiol și care, din câte știu, mai are licență pentru încă 15 ani“.

Unic în Europa

Lacul Techirghiol, cel mai întins lac salin din România, cu adâncimea de maximum 9 metri și salinitatea de peste 90 g/l, este cunoscut pentru calitățile apei sărate (mineralizate) și a nămolului sapropelic, unic în Europa, folosit în tratarea diferitelor maladii. Fauna nevertebratelor care populează Lacul Techirghiol este dominată de crustaceul Artemia salină, care împreună cu alga Cladophora cristalină furnizează materia primă pentru producerea nămolului sapropelic cu componenți minerali activi, care îi dau o valoare terapeutică deosebită. Sanatoriul Techirghiol, locul unde s-au vindecat o jumătate de milion de români, este specializat în tratarea a peste 40 de afecțiuni. Stațiunea dispune de cinci baze de tratament, un sanatoriu balnear pentru adulți și un altul pentru copii cu deficiențe motorii (cu regim permanent), un sanatoriu pentru copii cu afecțiuni reumatismale și rahitism și o bază de tratament în aer liber pentru ședințe de aerohelioterapie, împachetări cu nămol rece prelevat din lac, urmate de băi în lac.