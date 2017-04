Firea, despre finalizarea lucrărilor la Pasajul Piața Sudului

Gabriela Firea a declarat miercuri că este "inacceptabil" termenul de 30 octombrie pe care constructorul Pasajului Piața Sudului l-a avansat pentru finalizarea obiectivului de investiții.

Primarul general al Capitalei a apreciat totodată că în cazul în care nu se va reveni asupra acestui termen și nu vor fi accelerate lucrările vor începe demersurile pentru rezilierea voluntară a contractului.

"Consider că termenul exprimat în ultima corespondență de către constructor este inacceptabil, și anume 30 octombrie. Asta ar însemna să se mai lucreze în ritm de melc toată vara, iar în septembrie, când se vor relua școlile, practic să nu avem acest pasaj gata. Este de neacceptat și am anunțat asocierea de constructori că, în cazul în care nu vor reveni asupra acestui termen și nu vor accelera ritmul lucrărilor, am început deja demersurile studiind contractul pentru rezilierea voluntară a acestuia. Ne permite atât legislația, cât și termenii contractuali", a precizat Firea la inaugurarea Centrelor de zi pentru copii "Micul Prinț" și "Lizuca" din sectorul 3 al Capitalei.

Ea a adăugat că miercuri a transmis o scrisoare de nemulțumire către asocierea de constructori care lucrează și care au câștigat contractul de la pasajul Piața Sudului, Euroconstruct și Astaldi, deoarece la data anterioară nu a primit niciun răspuns, deși somase ca în termen de zece zile să fie anunțat noul termen real de finalizare a acestei lucrări.

Firea a mai precizat că un termen rezonabil pentru finalizarea acestui obiectiv de investiții ar fi 15 iulie.