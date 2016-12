Firea: Liviu Dragnea, cel mai îndreptățit să fie premier

Vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, scrie, pe Facebook, că "personalitatea politică cea mai îndreptățită să fie premier al României este președintele PSD, Liviu Dragnea," iar "justiția nu a interzis, prin sentință, dreptul de a alege și de a fi ales" al acestuia.

"Am afirmat aseară la posturile de știri că personalitatea politică cea mai îndreptățită să fie premier al României este președintele PSD, Liviu Dragnea - vicepremier și ministrul Dezvoltării în Cabinetul PSD. Victoria istorică a PSD în alegeri se datorează românilor care cred în Programul nostru de guvernare, dar acest document programatic nu ar fi existat fără implicarea președintelui PSD și fără spiritul de echipă pe care l-a imprimat. S-a muncit cu mare bucurie pentru a face bine oamenilor. Pentru soluții și idei valoroase. Am fost cu toții cuprinși de dorința de a salva țara din mâinile unor oameni care, un an de zile, nu s-au identificat cu niciun proiect major pentru România. O guvernare ilegitimă, tolerată un an la Palatul Victoria. Din punctul meu de vedere, românii au dat azi un vot clar pentru Liviu Dragnea - premier, PSD partidul învingător! Cu această formulă trebuie să mergem la Palatul Cotroceni! Justiția nu a interzis, prin sentința, dreptul de a alege și de a fi ales al domnului Dragnea. Președintele țării trebuie să se obișnuiascu cu ideea că cea mai legitimă persoană pentru a conduce guvernul și pentru a aplica Programul de guvernare apreciat de români este președintele PSD. Succes, Domnule Președinte Liviu Dragnea! Sigur veți conduce un guvern eficient, atent la nevoile românilor!", a scris Firea pe Facebook.

Liviu Dragnea nu a exclus varianta de a se autopropune premier, duminică seara, fără a vorbi explicit despre acest lucru.

Întrebat duminică seara cine va fi viitorul premier, Dragnea a răspuns: ''Așteptăm întâi rezultatele oficiale ale votului. Avem, din păcate, așa cum știți, o experiență nefericită din 2009, nu vreau să mai ajungem în acea situație. Așa cum am fost cumpătați și responsabili toată campania o să fim și în zilele următoare. Nu este nicio grabă, nu se numește mâine (premierul — n.r.). Noi nu am anunțat o variantă de prim-ministru în această campanie pentru că am vrut și am reușit până la urmă să transmitem românilor ce vrem să facem pentru ei. În schimb, ceilalți, și mă refer la cele două partide aliate în susținerea tehnocraților, au personalizat foarte mult această campanie. Practic, ei au împins discuția înspre Liviu Dragnea versus Dacian Cioloș. Românii au cam hotărât astăzi. Vom avea o discuție serioasă în partid (...) și în zilele următoare o să ne cristalizăm poziția pe care o vom comunica, după ce rezultatele vor fi oficiale".

Chestionat ulterior la Antena 3, Dragnea a refuzat din nou să facă publică propunerea PSD pentru premier, dar a precizat că Vasile Dîncu nu este luat în calcul, însă nu a negat că ar putea fi chiar el propunerea.

in curs de acatualizare