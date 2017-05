Firea, pe centură: "Nu mai am încredere"

Primarul general Gabriela Firea a insistat marți seara la Antena 3 asupra dorinței sale de a lua în custodie Centura Capitalei.

Firea a cerut public Guvernului, marţi, în cadrul unui eveniment, trecerea Şoselei de Centură în administrarea primăriei, precizând că răspunsul neoficial al executivului a fost că s-ar putea pierde fonduri europene, apoi și-a reluat pledoaria la Antena 3.

„În orice țară civilizată centura e administrată de orașul principal în jurul căruia se construiește și se administează centura. Dacă aș fi fost un primar general comod doar aș fi făcut declarații de impulsionare și aș fi stat pe margine (...). Avem responsabilitate față de cetățeni. Noi suntem cei mai afectați și ca fluență în trafic, și ca poluare și ca siguranță în trafic. Mi s-a transmis că nu poate fi transferată centura către Primăria Capitalei deoarece s-ar pierde fondurile europene obțiune pentru realizarea centurii. E fals!”, a explicat Firea.

Potrivit primarului, "centura este o prioritate doar pe hârtie".

„Să nu se supere nimeni pe mine, dar eu nu mai am încredere că centura Capitalei va fi realizată cu prioritate. Ea a fost o prioritate doar pe hârtie, au curs valuri de cerneală și zeci de emisiuni(...). E un proiect eșuat. Eu nu mai am încredere. Îmi întărește convingerea că trebuie să preluăm centura! Am aflat că vor începe atacuri la adresa mea în zilele urmatoare exact din partea acestor persoane care au anumite interese să țină în administrare centura Capitalei”, a adăugat edilul.

Reacția CNAIR

Centura Bucureştiului se află în diferite faze de execuţie, fiind parţial receptionată, a transmis Compania de Autostrăzi, după solicitarea Gabrielei Firea.

"Secţiunile A1- DN2 , DN 2- A2 şi centura de sud beneficiază de finanţare din fonduri europene nerambursabile pentru care se aplică principiul asigurării "durabilităţii" proiectelor cu finanţare europeană, respectiv monitorizarea pe parcursul implementării lor şi ulterior, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestuia.

Monitorizarea va urmări pe această perioadă ca investiţia să nu sufere modificări substanţiale, conform art. 57(1) din Regulamentul Consiliului UE 1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi FC, şi anume modificări care rezultă dintr-o schimbare în natura proprietăţii asupra unui obiect din infrastructură sau care rezultă din încetarea activităţii productive.

Drept urmare, la acest moment, nu există posibilitatea transferului centurii rutiere a municipiului Bucureşti din administrarea CNAIR S.A.

In prezent, este în derulare faza de actualizare a documentaţiilor pentru promovarea din fonduri nerambursabile a sectorului de sud a centurii, paralel cu derularea de catre Banca Europeana de Investiţii (prin fonduri nerambursabile alocate CNAIR în cadrul Acordului de Asistenta PASSA încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru proiectele cuprinse in portofoliul POIM 2014-2020) a unui studiu privind abordarea optimă a acestui obiectiv - studiul ,,Drumuri Orbitale Bucureşti”, a mai precizat compania.