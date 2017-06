Firea şi regimul de urgenţă al parcărilor modulare

Gabriela Firea a declarat că Municipalitatea intenţionează să construiască în regim de urgenţă câteva parcări modulare, în special în zonele în care nu există alte soluţii.

„Împreună cu parteneri privaţi, în acest an, în cele mai aglomerate zone ale Capitalei, în afară de parcările de tip park and ride, care sunt de obicei la intrarea în oraş, precum şi cele centrale, care sunt prevăzute în PIDU şi PMUD, dorim să construim în regim de urgenţă câteva parcări modulare, în special în zonele în care nu există alte soluţii. Parcări modulare de mai mici dimensiuni, care se construiesc din materiale uşoare, de obicei metalice, pentru soluţii urgente”, a spus Firea, în cadrul conferinţei „Jump to smart 1.0 — Soluţii rapide şi inovatoare pentru România oraşelor inteligente”.

În acest sens, primarul general al Capitalei a făcut referire la cazul unui spital privat, din zona centrală a oraşului, care doreşte să se extindă.

„Toţi cetăţenii din zonă sunt pe bună dreptate deranjaţi, frustraţi. Dar şi spitalul trebuie să funcţioneze. Și atunci împreună trebuie să găsim soluţii practice, astfel încât spitalul privat să funcţioneze — pentru că acolo merg pacienţi — dar nici cetăţenii care au acolo domiciliul sau tranzitează zona să nu fie deranjaţi, pentru că acolo a devenit o zonă pur şi simplu irespirabilă, cel puţin la ora prânzului”, a declarat Firea.

Totodată, Gabriela Firea a afirmat că luni a participat la un grup de lucru pe tema parcărilor ilegale, solicitând Poliţiei să aplice legislaţia. Primarul general a subliniat că, dincolo de obligaţiile care revin autorităţilor, există şi responsabilitatea fiecărui cetăţean de a accepta să parcheze în locurile special create în acest scop.

„Sunt câteva (parcări ilegale, n.r.) chiar şi în zona centrală, în care pentru două ore plăteşti 80 de lei. Este inadmisibil, de netolerat, în momentul în care ai totuşi parcări publice şi private la preţuri rezonabile. (...) Cu toţii, când vizităm Europa, înţelegem că trebuie să lăsăm maşina într-o parcare publică sau privată, plătim cât este necesar, bineînţeles, rezonabil”, a precizat Firea.